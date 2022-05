A Xunta entrega novas marquesiñas a tres concellos da provincia

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse a Castrelo de Miño, para testemuñar a entrega ao seu alcalde, Avelino Pazos, dunha mar-quesiña de trasporte público que o Concello instalará no núcleo de Vide, na estrada autonómica OU-402. O delegado territorial explicou que na provincia de Ourense instalaranse cinco unidades, ademais desta: dúas no concello de San Cibrao das Viñas, e outras dúas no concello de Esgos.

Trátase de refuxios que foron entregados pola Xunta para a súa instalación por parte dos Concellos, cun deseño integrado nas contornas rurais.

Esta actuación –segundo Gabriel Alén- enmárcase no obxectivo da Xunta de dotar de instalacións axeitadas as paradas das liñas do transporte interurbano, ofrecendo aos usuarios protección fronte ás inclemencias meteorolóxicas e mellorando a comodidade durante a espera.

Nestes casos, a Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, fai entrega dos novos refuxios aos concellos, sendo estes os encargados da súa instalación e do seu mantemento.

Gabriel Alén lembrou que o Goberno galego seguirá impulsar a renovación de novas marquesiñas, a través do contrato para a fabricación e subministro de 200 dos novos refuxios, cun investimento autonómico de máis de 1 millón de euros.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade licitou, ademais, o pasado 13 de abril o contrato para a instalación de marquesiñas de transporte público nas marxes da rede de estradas autonómicas das catro provincias.

Mediante este contrato a Dirección Xeral de Mobilidade dotarase dos medios necesarios para a instalación deses novos refuxios, tendo as empresas interesadas nestes traballos ata o vindeiro 11 de maio para presentar as súas ofertas. Os traballos que inclúe ese contrato céntranse no ámbito concreto do punto de localización definido pola Xunta, estimándose o orzamento medio da instalación de cada refuxio nuns 4.500 euros.

As marquesiñas contan cun deseño integrado na paisaxe, incluíndo materiais autóctonos como a madeira, e diferenciándose entre modelo rural e urbano, segundo a contorna na que se instalen.

Esta iniciativa do departamento que dirixe Ethel Vázquez vénse sumar a unha primeira fase, impul-sada en 2018, mediante a que xa se instalaron un total de 152 refuxios, con deseños para ámbitos urbanos ou rurais, en diferentes concellos de Galicia. Nesta primeira fase a Consellería de Infraestru-turas achegoulles as marquesiñas aos concellos para a súa instalación, asumindo a súa conservación e mantemento.

Estas intervencións enmárcanse no Plan de mellora de refuxios de paradas dos servizos de transporte público que está a impulsar o Goberno galego co obxectivo de fomentar unha imaxe recoñecible das marquesiñas de Galicia.

Tras completar o Plan de Transporte Público de Galicia, a Xunta continúa traballando na moderniza-ción dos servizos e das infraestruturas do transporte para responder de xeito eficiente ás necesida-des reais dos cidadáns en materia de mobilidade.