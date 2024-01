A Xunta convoca axudas a concellos que promovan a igualdade e a conciliación

No acto, celebrado na Delegación Territorial da Xunta de Galicia, a representante autonómica trasladou que se atopan co prazo de solicitude aberto as convocatorias de axudas para apoiar o desenvolvemento de programas para fomentar a conciliación e a corresponsabilidade (6 millóns), para financiar o labor dos Centros de Información á Muller - CIM (case 4,5 millóns) e para promover a igualdade entre mulleres e homes (500.000 euros). Segundo lles lembrou, a iniciativa está dirixida a concellos, consorcios ou mancomunidades que terán de prazo ata o 8 de febreiro para presentar as súas peticións.

Nas accións dirixidas a favorecer a conciliación e a corresponsabilidade no eido local -financiadas a través do Plan Corresponsables- investiranse 6 millóns de euros para a posta en marcha de medidas orientadas a facilitar a conciliación e a corresponsabilidade das familias con menores de ata 16 anos inclusive, tendo prioridade as familias monoparentais, as vítimas de violencia de xénero e doutras formas de violencia contra a muller, desempregadas de longa duración, mulleres maiores de 45 anos ou as unidades familiares nas que existan outras circunstancias relacionadas cos coidados. As axudas máximas ás que optan as entidades locais son de 150.000 euros no caso de solicitude individual e de ata 225.000 euros se a xestión é compartida.

A segunda liña de financiamento deste programa é a dirixida a apoiar o labor dos Centros de Información á Muller (CIM) de Galicia, unha rede composta na actualidade por 84 oficinas que dan cobertura a preto de 200 concellos e atenden unha media de 9.500 mulleres cada ano. Invístense preto de 4,5 millóns de euros nesta actuación para financiar os gastos do persoal destes centros. Cada entidade local poderá recibir como máximo 45.000 euros e ata 120.000 euros no caso de solicitudes conxuntas.

O programa inclúe, por último, apoios para a posta en marcha de accións para a promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero para o que se dedican 500.000 euros.

Neste caso, as entidades locais poden recibir como máximo 15.000 euros no caso dunha solicitude individual e de 28.000 euros se é compartida.

Os apoios dos tres programas formalízanse mediante a concesión de anticipos para facilitar ás entidades locais o desenvolvemento das súas accións. Outórgase así un adianto do 80% da contía da axuda concedida, que se fará efectivo unha vez realizada a notificación da resolución de concesión.