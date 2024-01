A Xunta construirá 66 viviendas de promoción pública en Ourense

A Xunta de Galicia formalizou recentemente o contrato para a redacción do estudo de detalle e do proxecto e a dirección de obra para a construción de 66 vivendas de promoción pública (VPP), cos seus correspondentes garaxes e rochos, en tres parcelas localizadas na Praza de Cambedo de Raia, na cidade de Ourense.

Tal e como figura na resolución difundida onte na Plataforma de contratos públicos de Galicia, os traballos foron adxudicados a unha UTE por un importe total de 426.177,13 euros, IVE incluído. O prazo previsto no contrato para a redacción do estudo de detalle é dun mes, mentres que para a elaboración dos proxectos básico e de execución será de cinco meses contados a partir da entrega do referido estudo.

As vivendas construiranse sobre tres parcelas —5, 6 e 7 do SU-48, Polígono 1— que lle comprou o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) á Sareb por máis de 1 millón de euros e estímase que a construción das 66 VPP terá un custo superior aos 11 millóns.