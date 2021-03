Infraestruturas

A Xunta comeza novos traballos de roza e limpeza en distintas estradas

Inícianse as rozas na estrada OU-525, no tramo entre a cidade de Ourense e Allariz; na OU-933, no municipio da Rúa; e na OU-533, ao seu paso pola Gudiña, Viana do Bolo, A Veiga e A Rúa

Óscar Gómez