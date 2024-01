A Xunta apoia ás persoas con discapacidade da provincia de Ourense

Fabiola García, visitou as instalacións de Down Ourense, onde destacou o apoio do Goberno galego a todas as persoas con discapacidade desta cidade e de toda a provincia. Durante o encontro lembrou que a Xunta está a colaborar con esta entidade para achegar apoio e atención a todas as persoas desde o berce e ata o bastón.

Máis de 90 persoas de todas as idades acoden diariamente a este centro para realizar actividades de apoio educativo, de transición ao emprego ou de orientación familiar. Fabiola García puxo en valor a experiencia de todas as entidades sociais na atención á discapacidade por contar co coñecemento especializado que se necesita á hora de prestar unha atención da máis alta calidade.

Neste sentido, felicitou a Down Ourense por consolidarse como unha entidade de referencia nesta provincia para atención ás persoas con discapacidade ao longo dos últimos vinte anos. Así mesmo, apuntou que a Xunta seguirá colaborando con eles e con todo o tecido asociativo para garantir que esta atención chegue cada día a máis persoas e cumpra cos estándares de calidade.