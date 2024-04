Volei praia

Xan Somoza e Víctor López, convocados pola Federación Española de Volei Praia

Durante os días 12, 13 e 14 de abril, os dous xogadores do Ourense Volei Praia, estarán concentrados no Centro Internacional de Volei Praia en Lorca, Murcia, para realizar adestramentos baixo a supervisión do seleccionador nacional da súa categoría.

Óscar Gómez