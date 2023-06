Vinte e cinco empresas reciben o distintivo "Compromiso de Calidade Turística"

Os servizos distinguidos hoxe, no acto celebrado na adega Cuñas Davia -un dos que acadou esta certificación que se sitúa no corazón da paisaxe vitivinícola do Ribeiro-, son aloxamentos, centros de interpretación, balnearios, hoteis, club náutico. , adegas, museos, salas de exposicións ou servizos de benestar que estean no ámbito do dito plan, que inclúe os 15 concellos rurais termais da provincia.

Os galardóns foron entregados polo vicepresidente primeiro da Deputación de Ourense e presidente en funcións do Inorde, Rosendo Fernández; o xefe da Unidade de Traballo e Inmigración da Subdelegación do Goberno en Ourense en representación da secretaria de Estado de Turismo, Mar Martínez; o delegado territorial da Xunta en Ourense en representación da Axencia Turismo de Galicia, Gabriel Alén; e a xerente do Inorde e responsable do Plan de Sostibilidade Turística en “Ourense Termal”, Emma González.

Na entrega dos premios tamén participaron o vicepresidente segundo en funcións da Deputación de Ourense; o xefe da área termal da Axencia de Turismo de Galicia; os alcaldes e alcaldesas dos concellos que integran o Plan; así como membros da Xunta de Calidade do Destino "Ourense Thermal" do SICTED -órgano de representación do Plan-.

Ourense Termal é o primeiro paso na implantación do Sistema na provincia e estenderase ao resto do territorio

Na súa intervención, o vicepresidente primeiro en funcións da Deputación de Ourense destacou a importancia da cooperación público-privada para o desenvolvemento “dos nosos territorios, como se evidencia hoxe aquí”, por este motivo, agradeceu ás empresas e servizos insignes “o seu compromiso”. e traballar para acadar entre todos o impulso e o recoñecemento que merece Ourense, como destino turístico de calidade”.

Así mesmo, Rosendo Fernández lembrou que “Ourense Thermal” é o primeiro paso na implantación do Sistema na nosa provincia, pero dada a importancia desta certificación e o interese que suscitan outras empresas que non están no ámbito de actuación deste Plan. “Estenderemos esta liña de traballo ao resto do territorio coa creación doutros destinos SICTED. O obxectivo é que todos aqueles servizos que estean interesados ​​en diferenciarse pola orientación ao cliente poidan incorporarse e, para iso, contarán, por suposto, co apoio do Inorde”.

Distintivo ás empresas e servizos dos concellos rurais termais da provincia

Os distintivos xa poden lucirse nos establecementos e instalacións das seguintes empresas e entidades de “Ourense Termal”: As adegas Celme e Cunqueiro e o Club Náutico de Castrelo de Miño; os refuxios da Rola e O Corgo, o cámping, os pisos de Outeiro de Cela e a casa reitoral de San Pedro en Muiños; o refuxio municipal, o centro de interpretación Aquae Querquennae-Vía Nova e a asociación de Amigos do Camiño Xacobeo de San Rosendo e da Rainha Santa, en Bande; Casa Gazpara e Fuchela no Carballiño; Casa Idalia, Cuñas Davia e a Wellness Experience en Cenlle; gastrobar O Birrán en Ribadavia; licores Os Maios en Leiro; o museo Moncho Borrajo de Baños de Molgas; a oficina de turismo de Verín; a oficina de Monterrei e a sala de exposicións do Hospital da Trindade e un servizo de guías turísticos no mesmo municipio; así como os balnearios de Caldaria en Lobios e Arnoia.

Mesas de Calidade do SICTED Destino "Ourense Termal"

A Mesa de Calidade do Destino SICTED "Ourense Termal", constituída o pasado mes de novembro, foi a encargada de analizar os servizos turísticos que realizaran e superaran a avaliación nos programas de formación e perfeccionamento, trasladando a súa proposta ao Comité Nacional do SICTED que lles outorgou este distintivo. . Esta Xunta, presidida polo vicepresidente primeiro da Deputación e presidente do Inorde -instituto que se encarga da promoción turística da provincia-, actúa como órgano de representación da entidade que executa o Plan de Sostibilidade Turística en “Ourense Termal”. entre as anualidades 2022-2024. Os membros da mesa son o conselleiro delegado; Universidade de Vigo; Axencia de Turismo de Galicia; Confederación Provincial de Empresarios de Hostalaría e Turismo; os xeodestinos Ribeiro-Carballiño, Celanova-Xurés e Verín-Monterrei; e as asociacións de Guías Turísticos e Axencias de Viaxes de Galicia.

Sistema Integral de Calidade Turística en Destino

O SICTED é un proxecto de mellora da calidade dos destinos turísticos promovido pola SETUR, co apoio da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), e a colaboración das comunidades autónomas, que traballa con servizos turísticos de ata 36 oficios diferentes. co fin último de mellorar a experiencia e satisfacción turística. Respecto doutras certificacións, o “Compromiso de Calidade Turística” ten como paso previo e imprescindible a creación dun destino, que posteriormente ofrece unha serie de servizos.