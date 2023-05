O VII Concurso Sabores de Ourense xa ten finalistas

O VII Concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Primavera, organizado polo Concello de Ourense e desenvolvido pola Unión de Hostaleiros de Ourense (UHO) xa ten finalistas. Dos 50 locais que participaron no certame, que tivo lugar do 21 de abril ao 1 de maio, as oito mellores propostas son as realizadas polos seguintes establecementos: Portovello, La Estación de Loman, Restaurante Candem, Asador A Feira, La zapatería del abuelo, Fuentefría, Bágoa Gastrobar e Taberna de Perico.

A final co xurado profesional será o luns, 8 de maio, no Centro Comercial Ponte Vella. Alí instalarase unha cociña con forno para que os finalistas elaboren o seu pincho diante do xurado profesional e do público que queira asistir. De seguido, terá lugar a entrega de premios do sorteo do público que participou nesta edición votando polos seus pinchos favoritos.

O martes 9, no salón de plenos do Concello, terá lugar a entrega de diplomas aos locais de hostalaría gañadores desta edición.