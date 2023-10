A presidenta da xestora do PP de Ourense cidade, Victoria Núñez, márcase como primeiro obxectivo para esta nova etapa da xunta local “recuperar e ampliar a base do partido”, sinalando que o reto ao que se enfronta é “conectar con todas as persoas que confían e confiaron no PP e que se senten identificadas cos valores da nosa formación”.

Victoria Núñez, elixida onte como presidenta da xestora local de Ourense, afirma asumir o reto de situarse en primeira liña “con moita responsabilidade, pero tamén con vocación política que xa me vén de familia”.

Victoria Núñez propón “recuperar, incorporar a novas persoas e ampliar a base do partido” | Onda Cero

Núñez destaca que as nove persoas que lle acompañarán na xestora “cumpren todos os requisitos que creo debe ter un bo equipo: veteranía, conservando a esencia e cultura do traballo do PP; xuventude, con presenza na primeira liña orgánica e de representación dentro do partido; e persoas que se incorporan de xeito efectivo ás filas do Partido Popular, subliñando a tendencia crecente da formación”.

Ademais, destaca a participación dos seis concelleiros do PP, que tamén integran a xestora como membros natos, “pois son os responsables de defender, día a día, os intereses da veciñanza de Ourense”. “Novas persoas e un equipo forte” que se poñen a disposición do partido para traballar nas máis diversas áreas de interese para a cidadanía, engade Victoria Núñez.

A presidenta da xestora aposta por ir “ensanchando a base da nosa formación para seguir a tendencia de crecemento do PP na cidade, que en apenas dous meses, entre as eleccións municipais e as xerais, aumentou o apoio en máis de 11.000 votos”.