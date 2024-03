“Ventura" e González logran o triunfo no Rallysprint de Piñor

A carreira, celebrada na súa totalidade na xornada do sábado 2 de marzo contou con 83 equipos na liña de saida en pleno corazón de Piñor, nun día marcado polas baixas temperaturas a choiva e a neve, que fixo acto de presenza en varios puntos do percorrido.

Sobre esas tan difíciles condicións climatolóxicas e coa presenza de Adrián Vázquez e Melisa Lorenzo aos mandos do Hyundai I20N co que exercerán de vehículo 0 durante toda a tempada de rallysprint grazas a colaboración con Hyupersa, os milleiros de afeccionados que se desprazaron ata os dous treitos cronometrados puideron desfrutar dunha loita ao segundo entre os principais favoritos, que finalmente se decantou do lado de Antonio Fernández “Ventura”, que copilotado polo asturiano Alberto González e no Mitsubishi Lancer Evo X R4, impúxose en tan só dous segundos a José Manuel Pazos “Mieres” e David Calvo, no Ford Fiesta R2.

O terceiro chanzo do podio foi para Adrián Campaña e Manuel Raido, que se quedaron a pouco máis de oito segundos dos vencedores.

Completaron os cinco primeiros clasificados Abel Pampillón e José Lage aos mandos do Mitsubishi Lancer Evo X R4 e Antonio López Lence e Raquel Rodríguez, no Peugeot 106.

Rubén López e José Ángel Fente foron os primeiros vencedores do Desafío Kumho Rallysprint, seguidos de Rubén Gandoy e Nicolás Meizoso e Aitor Fornos e Adrián Díaz.

Entre os participantes da proba Extra (Trofeo Talleres Alonso), que non puntúan para a clasificación do campionato, primeiro posto para Alberto Otero e Jordan Vázquez, no

Ford Fiesta WRC. O segundo posto foi para Jaime Pérez e Gonzalo Cardalda e o terceiro para José Antonio Groba e Daniel Castro.

Ademáis, o mellor dos participantes do Trofeo Piñor foi José Luis García, copilotado por José Antonio Teira. A segunda praza foi para Rodrigo Rodríguez “Caixas” e Álvaro Paz e a terceira para Tito Moure e Avelino González.

A seguinte proba puntuable para o Campionato Xunta de Galicia de Rallysprint GT2i será no mes de maio, concretamente o sábado 18 en Silleda.