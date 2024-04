Unha enfermeira de Ourense, finalista de 'En la piel de enfermera'

O proxecto gañador céntrase precisamente en promover a autonomía das persoas con discapacidade intelectual a través do coidado da pel. “Coidando a miña pel: prevención e atención ás necesidades de coidado da pel en persoas con discapacidade intelectual, promovendo a súa autonomía e coidado persoal” é o título do traballo co que Marta Méndez conseguiu os 6.000 euros desta bolsa para levala á práctica .

Segundo explica esta enfermeira, “as persoas con discapacidade presentan unha serie de trastornos dermatolóxicos que afectan de forma crónica á súa pel e mucosas. Estas condicións poden reducir considerablemente a súa calidade de vida, pero non sempre se lles presta a atención que merecen porque se consideran menos graves que outras comorbilidades".

O programa proposto por Marta Méndez promove a autonomía destas persoas desenvolvendo competencias en promoción da saúde, autoimaxe, autocoidado e prevención do envellecemento prematuro.