Tres medallas de Marbel na Copa de España de Jiu Jitsu

O torneo é, pola calidade e número de participantes, un adianto ao campionato de España, organizado polo Club de Judo Guipuzcoano Kalamua e aínda cunha estrita normativa anti-Covid. Os resultados do equipo do Marbel foron excelentes. Na modalidade de Loita, Anita Fernández Mórais en -63 quilos e Tamara Silva (-70 quilos) acadaron dúas medallas de Ouro.Silva repetiu metal na modalidade de Loita Ne Waza (exclusivamente en terra).

En canto á categoría masculina, competiron Guillermo Arenas, Lauro Kauán e Xermán Rodríguez (os tres en -77 quilos). Arenas completou un torneo fenomenal. Loitou polo bronce e só o perdeu por un axustado 9-11 ante o valenciano Alexandru Neamtu. Lauro Kauán tamén foi bautizado a nivel nacional cun bo papel, perdendo os seus dous combates, pero peleando e cedendo algúns deles por puntos.

A única mala noticia foi a lesión de Xermán Rodríguez no seu segundo combate, que o manterá fóra do tapete a medida que evolucione o seu contratempo. Os obxectivos da expedición ourensá foron, segundo o adestrador e responsable da sección de Jiu Jitsu da Federación Galega, Felipe Iglesias, “no caso dos máis veteranos, loitar polas medallas e comprobar o noso nivel de forma física. No caso dos mozos Arenas e Kauán, gañando experiencia en eventos de ámbito nacional e maior demanda”. Salvo a lesión de Rodríguez, o equipo marbelés cumpriu todos os seus obxectivos.

O Jiu Jitsu é a Arte Marcial da que se basean deportes olímpicos como o Judo, e divídese en dúas modalidades: Loita e Dueto. Na primeira hai que anotarse de tres formas diferentes: golpeando, tirando e inmobilizando no chan. Na segunda, é o xuíz quen dictamina sobre a correcta execución das técnicas a cargo de cada equipo.