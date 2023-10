Seres do máis alá chegan na sétima edición do Allariz de Medo

Durante o período que abrangue os días do 27 de outubro ao 1 de novembro, almas, bruxas e seres do máis alá reuniranse en Allariz. O ambiente nas rúas enriquécese con varias animacións ao longo destes días. A alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, e a concelleira de Promoción Económica, María López, presentaron esta sétima edición do "Allariz de Medo" acompañadas de parte dos seres que habitarán Allariz durante o Samaín.

Polo terceiro ano consecutivo, a iniciativa do "Xardín das Cabazas" estará localizada na Praza do Matadoiro, permitindo que as crianzas coloquen as súas cabazas de Samaín. De acordo coa lenda de Samaín, as cabazas eran colocadas acesas nos muros para axudar as almas que retornaban na noite dos defuntos a atopar o camiño de volta.

Dende o 27 de outubro, Allariz recibirá a visita de almas, esqueletos e outros seres do máis alá que ocuparán as rúas durante seis días nas distintas ambientacións repartidas por 6 puntos. A rúa do Pozo, a Praza Maior e a Praza de Abaixo, a Praza do Matadoiro, a rúa do Portelo e Santo Estebo acollerán esas ambientacións inspiradas no Samaín.

O sábado, día 28, as actividades comezarán ao redor das 19:30h, con actuacións do grupo Silvardeiras Teatro animando as rúas do casco histórico de Allariz. Ás 21:00h, a "Santa Compaña" chegará en procesión. Ás 23:00h, a "Festa de Medo" terá comezo na Praza Maior, a cargo da Discomóbil Apocalipsis.

O día 31 de outubro, o grupo Silvardeiras Teatro retornará ás rúas de Allariz ás 19:30h para máis animacións. Ás 21:00h, a "Santa Compaña" visitará as rúas de Allariz antes da noite dos defuntos. Ás 23:00h, a "Festa de Samaín - Noite dos Defuntos" a cargo de novo da Discomóbil Apocalipsis, na que vivos e non tan vivos convivirán nesa noite máxica!

O Concello de Allariz organiza o "Allariz de Medo" dende hai sete edicións, atraendo ano tras ano tanto a veciñanza coma aos visitantes que veñen para apreciar as escenografías que recrean parte da tradición do Samaín, con escenas cotiás e cheas de misticismo. Tanto a Alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, como a concelleira María López fixeron mención na importancia de preservar e manter estas tradicións, sen a necesidade de importar outras de fóra, para que as novas xeracións participen destas festas.