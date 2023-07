Roubos en vivendas: consellos para evitalos e como actuar

Os roubos en vivendas aumentaron no último ano. Segundo os datos xestionados por www.cleverea.com, en 2022 producíronse en España máis de 86.000 roubos, polo que a seguridade no fogar converteuse nunha prioridade para moitos propietarios, sobre todo nos meses de verán, cando as vivendas pasan máis tempo baleiras.

Establecer as medidas preventivas axeitadas e saber actuar en caso de roubo é importante para reducir o impacto material e emocional que pode provocar un suceso tan desagradable. Por este motivo, os expertos de Cleverea indican algunhas medidas que se poden tomar para evitar roubos nos fogares:

1. Reforzar portas e ventás

As portas e ventás deben ser resistentes e ter pechaduras e pestillos de calidade. Tamén podes considerar poñer outros reforzos adicionais, como parafusos ou barras de seguridade.

2. Instala unha alarma

Un bo sistema de seguridade debe incluír cámaras de vixilancia, sensores de movemento, vixilancia constante e alertas sonoras no caso de que se detecte un intruso. Ademais, os sinais que indican que a vivenda dispón dunha alarma deben ser claramente visibles para disuadir aos ladróns.

3. Ter unha boa iluminación exterior

Se a vivenda dispón de xardín ou garaxe, será necesario manter ben iluminadas as entradas para que o perímetro da vivenda teña boa visibilidade pola noite.

4. Facer que a casa pareza vívida

Cando estás fóra da casa, sobre todo nas vacacións, é necesario que a casa apareza habitada. Os temporizadores pódense usar para acender e apagar as luces, a televisión ou a radio. Tamén se pode instalar un sistema domótico que abra e pecha persianas ou toldos, e pedirlle a un familiar ou veciño de confianza que recolla o correo acumulado.

5. Non mostrar obxectos de valor

É importante non deixar á vista a través das fiestras ordenadores, xoias, diñeiro ou calquera outro obxecto de valor, que podería atraer aos ladróns e aumentar o risco de roubo.

6. Coñece aos veciños

Establecer vínculos de confianza cos veciños pode ser de gran axuda cando estamos de vacacións ou cando recibimos alertas de situacións sospeitosas na nosa casa.

7. Non deas pistas nas redes sociais

Usar as redes sociais para anunciar que estamos de vacacións ou publicar fotos do interior da nosa casa ofrece pistas aos ladróns sobre que roubar ou cando é o momento máis axeitado para facelo. É mellor publicar as fotos da nosa viaxe ou vacacións cando volvamos.

Os ladróns poden entrar na casa mediante diferentes métodos, incluíndo os seguintes, segundo os especialistas de Cleverea:

- Rotura de portas e fiestras: os ladróns adoitan coller pechaduras mediante palancas ou desaparafusadores, ou ferramentas máis específicas e técnicas máis sofisticadas, como el bumping.

- Roubo de oportunidade: os delincuentes adoitan aproveitar os momentos nos que a casa está baleira para acceder a ela. O roubo pode ocorrer en vacacións, pero tamén en períodos máis curtos, como cando o propietario está traballando ou foi a mercar.

- Métodos de distracción e engano: os ladróns poderán facerse pasar por técnicos de gas, carteiros, traballadores dos servizos públicos ou vendedores para entrar no fogar, especialmente cando estea ocupado por persoas máis vulnerables, como anciáns ou nenos.

- Roubo de chaves: o roubo de chaves dos bolsos e vehículos pode ser o primeiro paso para que os ladróns accedan á vivenda. Neste caso, así como cando se perden as chaves, recoméndase cambiar a pechadura.

- Hackeo de dispositivos: os ladróns avanzan ao mesmo ritmo que a tecnoloxía do mercado e pódense producir roubos tras un hackeo que permite desactivar os sistemas electrónicos de seguridade ou clonar códigos de apertura de portas.

- Acceso por espazos vulnerables: a entrada á vivenda pódese realizar polos puntos de acceso máis vulnerables da vivenda, como conductos de ventilación, bufardas, sotos ou garaxes mal protexidos, que proporcionan unha entrada máis discreta e menos visible.

Que facer se a túa casa foi roubada

É conveniente saber como reaccionar se descobres que a túa casa foi roubada porque o choque inicial pode impedirte pensar con claridade, estes son os consellos de Cleverea:

- Mantén a calma: descubrir que foi vítima dun roubo pode xerar medo e angustia, pero é importante manter a calma para actuar adecuadamente.

- Non entres na casa: os delincuentes poden estar aínda dentro ou deixar pegadas ou algún outro tipo de rastro valioso para a investigación policial.

- Chamar á Policía: é importante chamar inmediatamente ás Forzas de Seguridade ao 112 para denunciar o roubo. Deberase facilitar toda a información relevante, como a localización da vivenda e calquera outro aspecto que se considere de interese para a investigación.

- Non toque nin mova nada: non toque obxectos nin superficies, xa que poderían alterar posibles evidencias clave para axudar a deter aos ladróns.

- Agarda á chegada da Policía: despois de ter denunciado o roubo á Policía, tes que agardar a que cheguen ao teu domicilio e colaborar con eles en todo o que precisen, respondendo as súas preguntas co maior detalle posible.

- Danos e extravíos documentales: Unha vez que a Policía teña feito o seu traballo, deberá acreditarse documentalmente os danos e perdas ocasionados polo roubo. O mellor é facer fotos dos obxectos danados e facer unha lista dos que foron roubados, incluíndo, na medida do posible, descricións detalladas, marcas, modelos e o seu valor aproximado.

- Comunicarlle o sucedido á compañía aseguradora: deberá denunciar o roubo e seguir as súas indicacións, facilitándolle a relación dos obxectos subtraídos e os danos causados, así como a denuncia realizada.

- Reforzar a seguridade da vivenda: finalmente, despois do roubo, é importante reforzar a seguridade do inmoble como prevención.

No caso de que o roubo se produza cando a persoa está no interior do domicilio, debe evitarse calquera enfrontamento cos ladróns. O mellor é buscar un lugar seguro, comunicar a situación á Policía de forma discreta, non facer ruído e non saír do agocho ata que a Policía chegue á vivenda e así o indique.

Javier Bosch, conselleiro delegado de Cleverea, sinala: “O seguro do fogar pode dar cobertura en caso de roubo ou roubo se a póliza o inclúe. O seguro máis completo cobre tanto os danos causados ​​no domicilio como os obxectos roubados, e mesmo os roubos con forza, violencia ou intimidación que se sofren fóra do domicilio, así como o uso fraudulento de tarxetas bancarias roubadas ou asistencia sanitaria por lesións derivadas dun roubo, entre outras opcións”.

Sobre CLEVEREA

Cleverea é unha empresa tecnolóxica española do segmento insurtech que deseña e comercializa un seguro 100% dixital, transparente, flexible e máis sinxelo que os seguros tradicionais. Regulada como axencia de suscripción pola DGSFP, Cleverea ofrece seguros de coche, moto, bicicleta, scooter e fogar, e ten previsto ampliar a súa gama de produtos sen renunciar ao seu modelo, baseado en prezos xustos, produtos flexibles, reclamacións sinxelas e un servizo rápido e eficaz.

Fundada en 2019 polos irmáns xemelgos Javier e Joan Bosch e por Álvaro Sanz, con experiencia previa nos ámbitos da consultoría estratéxica e da banca de investimento, a compañía conta xa con miles de clientes en España e consolidouse como a empresa líder en seguros dixitais e a alternativa ás aseguradoras tradicionais.

Ademais, Cleverea recadou máis de 7,5 millóns de euros en catro roldas de investimento ás que participaron inversores como Inveready, Bonsai Partners, firmas internacionais de capital risco como Stride, TA Ventures ou FJ Labs, e business angels como Oscar Pierre (Glovo).