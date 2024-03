O C.R.D.O. Ribeiro participou un ano máis na feira internacional do viño Prowein. Celebrouse no local Messe de Düsseldorf (Alemaña) do 10 ao 12 de marzo. Nesta edición número 30 do evento participaron algo máis de 47.000 visitantes profesionais do sector vitivinícola de 135 países. Lado. Ribeiro presentouse a través dunha zona de cata gratuíta con 27 referencias de viños, brancos, espumosos e tintos, e coa participación con postos presenciais de catro adegas da Denominación no espazo “Galicia”, creado pola AGACAL (Xunta de Galicia). ), situado no pavillón número 11, dedicado aos viños de España.

A Denominación de Orixe máis antiga de Galicia mostrouse aos profesionais do sector vitivinícola a través de stands de catro adegas (Casal de Armán, Coto de Gomariz, Ramón do Casar e Viños de Encostas de XL Sebio) así como un espazo de degustación gratuíto con 27 referencias. : 23 viños brancos tranquilos, un espumoso e tres tintos: A Vilerma, A Telleira Godello, Abadía de Gomariz, Antonio Montero Autor, Armán Finca Misenhora, Beade Orixe, Beade Primacía, Big Bang, Casar de Vide, Cunqueiro III Milenium , Cuñas Davia branco, Cuñas Davia tinto El Patito Feo Treixadura, Finca Viñoa, Finca Viñoa Paraje Penaboa, Gran Alanís, Gran Leiriña, Lúa Jazz Treixadura Brut, Meu Albariño, Ramón do Casar Nobre, Renacido, Sanclodio, Saramusa, Terra Minei, Torre do Olivar Expresion , Aldea e Viña do Campo.

A D.O. Riberio en Prowein 2024 suscita o interese dos visitantes | onda cero

A D.O. Ribeiro segue fidelizando internacionalmente grazas á súa participación nesta feira consolidada, que é unha das máis relevantes a nivel mundial. O presidente do Consello Regulador, Juan Manuel Casares Gándara comenta que “os preto de 250 profesionais que nos visitaron durante os tres días tiveron a oportunidade de degustar máis de 50 viños de varias añadas diferentes, dende a máis recente 2023 ata 2022, 2020 e mesmo en 2016, entre o túnel do viño D.O. Ribeiro e as adegas presentes, podendo percibir nelas a franqueza, personalidade e naturalidade dos viños de variedades autóctonas, como Treixadura, Albariño, Godello en viños brancos ou Brancellao, Caíño, Sousón en viños tintos. Profesionais do sector, entre sumilleres, prensa especializada, vinotecas, importadores, catadores e mesmo algún Master of Wine, de países como Alemaña, Holanda, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Reino Unido ou Suíza, achegáronse ao noso stand para Déixate mergullar cos teus cinco sentidos nos viños de pequenos viñedos traballados manualmente polos viticultores e elaborados con moito coidado polas nosas adegas.”