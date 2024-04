A D.O. Ribeiro prenseta o seo novo selo pa certificación do seos viños

O presidente do C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara, indicou que o primeiro selo que acompañaba aos viños desta Denominación de Orixe creouse en 1956 sen sufrir ningunha modificación na súa imaxe ata 2017, momento no que se realizou un substancial redeseño. Na súa intervención engadiu “despois de oito anos, o C.R.D.O. Ribeiro decidiu renovar sutilmente este documento de certificación para todos os viños amparados pola D.O. Ribeiro engadindo un código QR que conduce á nosa web www.ribeiro.wine así como máis elementos de seguridade”. Este selo utilízase para os viños brancos, tintos, tostados e espumosos sen distinción, só se distinguirán polas letras do inicio do código alfanumérico.”

O redeseño ten os seguintes elementos: o símbolo (escudo) e o rediseño do logotipo da D.O. Ribeiro, o selo “Garantía de Orixe”, o mapa de Galicia, as R invertidas e a banda de seguridade, códigos alfanuméricos curvos, sinatura da Fábrica Nacional de Ceca e Selos (FNMT) e un código QR que enlaza coa páxina web do C.R.D.O Ribeiro, www.ribeiro.wine.

A Denominación de Orixe Ribeiro é a máis antiga de Galicia, protexida oficialmente en 1932, e unha das máis antigas de España. Actualmente está formada por 102 adegas situadas nos vales formados polos ríos Miño, Avia e Arnoia, no noroeste da provincia de Ourense. Lado. O Ribeiro ten unha superficie de 1.267 hectáreas de viñedo, repartidas en algo máis de 17.000 parcelas, situadas nos concellos de Arnoia, Beade, Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Ourense, Punxín, Ribadavia , San Amaro e Toén. Un territorio de gran diversidade vitivinícola onde traballan arredor de 1.600 viticultores. Lado. O Ribeiro elabora auténticos viños brancos e tintos con variedades autóctonas: Treixadura, Loureira, Sousón, Brancellao... Así como o Tostado do Ribeiro, un viño doce natural e cunha longa tradición na zona que se remonta ao século XIX. A produción da colleita 2023 na Denominación de Orixe foi de 11,5 millóns de quilos de uva. O 92% da produción total é viño branco e o 8% viño tinto.