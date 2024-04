A D.O. Ribeiro mellor institución nos premios Club de Gourmets

A D.O. Ribeiro recivirá a vindeira semana, durante a Mostra de Gourmets, o premio á mellor institución dos XIII Premios da Revista Club de Gourmets. Un premio que se outorga en función das avaliacións dos lectores da publicación anualmente. Juan Manuel Casares Gándara, presidente do C.R.D.O. Ribeiro recollerá o galardón durante a 37 edición do Salón Gourmets en IFEMA (Madrid) o vindeiro mércores 24 de abril e comenta “para nós é unha honra recibir este recoñecido galardón que outorgan directamente os consumidores finais á organización que, por os que máis destacaron durante o ano 2023. Agradecémolo moito e por iso seguiremos traballando na mellora continua da calidade total dos nosos viños, promovendo a diferenciación e conservación das características intrínsecas do territorio sen perder de vista. a evolución técnica adaptada aos novos tempos por parte das adegas e viticultores”.

É o terceiro galardón que recolle o consello regulador nos últimos dous anos, tras recibir, a finais de 2022, o premio “Del berber” da publicación especializada La Alacena Roja polos 90 anos de existencia como denominación de orixe. e tamén a “Mellor campaña en internet”, outorgada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia á campaña publicitaria “Treixadura. Modo Ribeiro” nos Premios de Publicidade en Galicia. Juan Casares comenta en relación a isto “o feito de recibir tres premios en menos de dous anos, sumado ás múltiples distincións que acadan as adegas nos diferentes certames nacionais e internacionais, confirma o bo camiño que se comezou a percorrer dende hai uns anos. a favor da calidade e tamén mostra ao Ribeiro como referencia vitivinícola”.

Ademais da D.O. Ribeiro, recollerán os seus galardóns nesta edición: Ambivium, Valladolid (mellor restaurante), La Picaeta podcast (mellor medio), Adolfo Santos, Rte. Sella, Madrid (mellor cociñeiro), Alfonso Rodríguez, Sala de Urrechu, Pozuelo de Alarcón, Madrid (mellor camareiro), CCR. El Celler de Can Roca, Montagud Editores (mellor libro), Lucía Fuentes, Rte. Alchemical, Almería (mellor sumiller), Almaoliva Arbequino (mellor produto), La Vinoteca Mayor 22, Ávila (mellor tenda gastronómica), José María Ruiz Benito, José María e Pago de Carraovejas (recoñecemento extraordinario), Hotel María Cristina, San Sebastián ( mellor hotel), In memoriam: Benjamin Urdiain, Zalacaín, Madrid, Xavier Gramona and Javier Oyarbide, Príncipe de Viana, Madrid.

A entrega de premios reunirá o vindeiro mércores 24 de abril no escenario Gourmets de 11.00 a 12.30 horas, (6A26 - expositor Grupo Gourmets), a importantes personalidades do mundo da gastronomía, a viticultura e os medios de comunicación, durante a celebración do 37. Gourmets Hall do recinto IFEMA - Madrid e recoñecerá cos seus premios o excelente traballo de institucións, persoas e empresas a nivel nacional e internacional, que co seu traballo e dedicación contribúen ao fortalecemento e crecemento do sector.