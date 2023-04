Concello de Ribadavia

Ribadavia celebrará o día do libro con descontos durante toda a semana do 17 o 23 de Abril

Con motivo do Día do Libro, o 23 de abril, Ribadavia celebrará un ano máis a Semana do Libro, unha iniciativa do Concello de Ribadavia que comezou en 2021, con Paula Rodríguez como concelleira, e consiste en descontos do 20% en libros de lectura que se merquen nas librarías do municipio.

Óscar Gómez