O Psoe destaca "que Ourense ten todos os trens de media distancia gratuitos"

O PSdeG-PSOE destaca que “só co PSOE na Moncloa e con Pedro Sánchez como presidente do Goberno foi posible que Ourense teña todos os seus servizo ferroviarios de Media Distancia gratuítos”, tal e como adiantaran os e as socialistas ourensáns o pasado mes de agosto, e a pesar de que “Partido Popular e BNG non apoiaron esta medida” durante a votación no Congreso da convalidación do decreto que a regula.

O secretario provincial, Rafa Villarino, e a secretaria da agrupación da cidade, Natalia González, acompañaron hoxe ao delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, e ao subdelegado do Goberno na provincia, Emilio González Afonso, durante a supervisión que fixeron, na estación Empalme da terceira cidade de Galicia, do funcionamento destes abonos recorrentes que agora tamén bonifican o 100 % do prezo dos servizos de media distancia de alta velocidade Avant ata Santiago de Compostela e A Coruña, unha medida que o Consello de Ministros aprobou onte.

Villarino destacou que “a excepción galega á que se incorpora Ourense foi impulsada só polo PSOE e permítenos gozar tamén dunha gratuidade total de todos os servizos de media distancia (MD) de alta velocidade e dos convencionais, tendo a nosa provincia todos os trens MD cunha bonificación do 100 %”. A medida terá carácter retroactivo desde o 1 de setembro en canto se proceda a súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE). Así mesmo tamén recordou que os e as ourensáns tamén poden gozar dun abono do 50 % nas viaxes cara á Gudiña, Puebla de Sanabria e Zamora.

“Nunca antes ningún goberno fixo tanto pola mobilidade de Ourense e pola economía das familias, unha medida que xa adiantamos en agosto e que agora foi confirmada coa súa posta en marcha e a súa aprobación no Consello de Ministros”, salientou o secretario provincial tras comprobar na terminal ferroviaria a “gran acollida” que os abonos están sumando entre a veciñanza.

Villarino tamén destacou o “aforro de máis de 1.800 euros dos viaxeiros e viaxeiras entre Ourense e A Coruña e de máis de 1.300 euros ata Santiago”. Igualmente lembrou que esta medida só saíu adiante “grazas ao impulso do Partido Socialista”, xa que “nin BNG nin Partido Popular votaron no Congreso a favor do decreto que permite esta gratuidade total dos servizos Avant e os trens MD convencionais”.

O PSdeG-PSOE ourensán “aplaude” esta “decisión histórica” do Goberno central presidido por Sánchez, baseada nunha “aposta inédita” polo ferrocarril, grazas a medidas como a gratuidade dos traxectos de media distancia ou o incremento de servizos e prazas en trens de media distancia que unen Ourense co Eixo Atlántico, a través dun novo servizo Avant con saída da capital ourensá ás 6:45 horas, así como coa reserva de prazas MD en trens de larga distancia, nos que tamén se poderán usar os títulos multiviaxe bonificados ao 100 %.

Esta histórica decisión adoptada cun goberno socialista, pretende impulsar o uso deste tipo de transporte público para “garantir a mobilidade cotiá” e para “mellorar substancialmente a economía das familias e das empresas”, potenciado o uso dun medio de transporte “seguro, fiable, cómodo, económico e sostible” como é o ferrocarril, nun contexto económico complexo provocado pola invasión rusa de Ucraína.