A provincia de Ourense promocionarase na Feira Internacional de Turismo de Interior

A provincia de Ourense volverá estar presente, por segundo ano consecutivo, na Feira Internacional de Turismo de Interior, Intur, en Valladolid, do 17 ao 20 de novembro, co obxectivo de promocionar os recursos turísticos do territorio ourensán neste mercado de proximidade. Para iso, o Inorde conta cun stand propio que representará a toda a provincia e que promoverá a proxección de produtos asociados á marca turística, como o turismo termal, como o innovador programa de Termalismo Social posto en marcha pola Deputación de Ourense e que, ano tras ano, atrae numerosos visitantes ao noso destino.

Por outra banda, a imaxe de cabeceira do stand escollido para esta edición está asociada a unha das máscaras de Entroido porque, tras a experiencia da participación do ano anterior, na que o público asistente mostrou gran interese por coñecer a etnografía da provincia. , na que tanto o Entroido como as súas numerosas máscaras forman parte indispensable do patrimonio inmaterial.

Fronteira Esquecida

Así mesmo, a comarca da Limia contará con espazo propio no stand da provincia, promovido polo proxecto europeo “Fronteira Esquecida” do que forma parte a Deputación de Ourense, e que está cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ( FEDER ). ) a través do Programa Interreg V España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Programa

A participación do Inorde na Feira comezará o 17 de novembro, o mesmo día que comeza a feira, na xornada dirixida exclusivamente a profesionais, Intur Negocios, dando a coñecer a oferta da nosa provincia aos comerciantes turísticos. No mercado de contratación acoden 70 turoperadores dos cales 51 son nacionais e os 19 restantes proceden de Portugal, Francia, Italia, Irlanda, Australia, Bélxica, Canadá, Corea, Finlandia, Holanda, Estados Unidos e Polonia.

Ao día seguinte, 18 de novembro, ademais de participar no acto de inauguración da XXV edición da Feira, celebrarase no stand unha presentación específica para axencias de viaxes da comarca de Castela e León, centrada na oferta turística. interior da provincia de Ourense e, de xeito particular, a desta comarca da Limia. Do 18 ao domingo 20, Intur Viajeros amosará ao visitante as infinitas propostas que presentan comunidades autónomas, cidades, vilas, comarcas e empresas.

Intur

A Feira Internacional de Turismo de Interior, Intur, celebra este ano a súa 25 edición como un referente para un sector que ten a cultura, a natureza e a enogastronomia como eixos fundamentais da súa actividade. Esta edición volve a desenvolverse con esta dobre condición de evento para profesionais e viaxeiros, dúas propostas diferenciadas que terán lugar o xoves 17, coa xornada Intur Negocios e de venres a domingo, Intur Viajeros.