A provincia de Ourense promocionarase como "destino MICE" en Fitur 2023

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presentará, na Feira Internacional de Turismo de Madrid, "Ourense provincia MICE, Coge Velocidad" co obxectivo de reunir a empresas e profesionais do turismo, así como á prensa especializada, a capacidade que Ourense ten como sede de eventos, congresos e encontros nesta edición de Fitur que reforza o apartado dedicado, precisamente, ao turismo MICE.

A través desta presentación, que terá lugar o xoves, 19 de xaneiro, ás 11.00 horas, a Deputación pretende amosar neste foro profesional, un dos principais segmentos turísticos con maior potencial de crecemento e impacto económico da provincia. , sobre todo, asociada á conectividade ferroviaria que ten Ourense xa que é a porta de entrada a Galicia da Alta Velocidade.

Ademais do acto central da provincia, o Inorde tamén organiza, no marco de Fitur 2023, a presentación dos dous xeodestinos que xestiona esta organización. Por este motivo, o mércores 18 de xaneiro ás 13.00 horas presentaranse os obxectivos do “Plan de Sostibilidade Turística de Valdeorras” e o venres 20 de xaneiro ás 15.30 horas “Terras de Celanova- Serra do Xurés”. , inmersión natural”. Todos eles celebraranse no stand de Galicia, no Pabellón 9: parcelas 9C07/9C09.

Os interesados ​​en asistir a algunha destas presentacións deberán confirmar a súa asistencia, dado que o aforo para as mesmas é limitado, a través do correo electrónico comunicacion@inorde.com

A Feira Internacional de Turismo celebrarase do 18 ao 22 de xaneiro en IFEMA Madrid, cun crecemento estimado do 15% en todos os seus parámetros e que se situará nunhas cifras de participación moi próximas ao seu récord histórico. A Feira tamén está pensada para estreitar as relacións comerciais, por iso dedica os seus tres primeiros días en exclusiva ao B2B (do 18 ao 20 de xaneiro), centrándose tamén na súa proposta B2C durante a fin de semana.

FITUR, a única gran feira internacional de turismo que se celebrou sen interrupción, centrarase en catro eixos principais: sustentabilidade, especialización, innovación e tendencias de vangarda, aliñados co obxectivo da feira de contribuír á dinamización e crecemento da actividade turística.

Nesta edición, xunto coa participación de empresas, países e destinos, FITUR ofrecerá un percorrido por dez grandes seccións, entre as que destaca, e como novidade, FITUR Sports, que en colaboración coa Asociación Española de Fabricantes e Distribuidores de Artigos Deportivos AFYDAD, destacará o potencial do turismo deportivo como motor do desenvolvemento turístico sostible. Ademais, reforza a sección de Cruceiros de FITUR dedicada ao "turismo azul", cunha ampla oferta de propostas B2B e B2C para o encontro da industria dos cruceiros con portos, destinos turísticos e público, e FITUR Mice, coa súa axenda de encontros profesionais para o turismo de negocios, que amplía o seu campo de actuación para dar cabida a compradores tanto corporativos como asociativos.