Patronal e sindicatos non chegan a un acordo para asinar un acordo

Onte a tarde as partes implicadas na negociación do convenio colectivo do metal siderúrxico en Ourense mantiveron unha reunión na sede da CEO, a petición da parte empresarial para tratar de reconducir a situación do sector e evitar a folga indefinida convocada polas centrais sindicais.

No encontro estiveron presentes representantes das asociacións Installectro, Acauto, Atave e Industria del Metal, pola parte empresarial, así como os sindicatos UGT, CIG e CCOO na parte social desta negociación. A representación empresarial deste sector acudiu á reunión cunha proposta sobre a mesa consistente nunha suba do 5% en 2022 a aboar a partir de xullo, un 4% en 2023, e un 4% en 2024 que as centrais sindicais rexeitaron por falta de entendemento.

A parte empresarial confiou en que se poida asinar o convenio, mediante a formulación dunha oferta superior á asinada por CCOO e UGT para os funcionarios, en cuxo caso suporá un incremento do 9,5% en tres anos, que en función do O IPC pode chegar ao 11%, cando a patronal ourensá ofreceu o 13% na reunión de hoxe. A parte social defendeu que a oferta realizada en maio foi mellor, pagando un 4% desde xaneiro, o que chama a atención porque a esa proposta seguiu tres meses de silencio pola súa banda.

As solicitudes das tres centrais sindicais do convenio de Ourense están moi por riba da media que se está a asinar neste e noutros sectores en toda España. A parte empresarial lamenta que o acordo non fose posible e isto implica o inicio dunha folga indefinida. Así mesmo, manifesta a súa profunda preocupación polos actos vandálicos e ataques sufridos por algúns traballadores que quixeron traballar exercendo un dereito tan lexítimo como é o dereito de folga.