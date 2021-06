O parque acuátivo como motor "económico, turistico e social"

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, subliñou “a pegada económica, turística e social” que suporá a posta en marcha do parque acuático que se está a construír no complexo deportivo de Monterrei, cofinanciado pola Xunta de Galicia e a institución provincial e que se espera abra as súas portas no verán de 2023. Nunha visita ás obras, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, o delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e o alcalde de Pereiro de Aguiar, Luís Menor, o presidente provincial amosou a súa satisfacción pola evolución dun proxecto que, afirmou, “está destinado a ser unha infraestrutura única en Galicia e punto de referencia para o ocio e o deporte no noroeste peninsular e no norte de Portugal”.

O parque acuático de Monterrei como pegada económica, turística e social

Para Manuel Baltar, o impacto económico e turístico, pero tamén social, “vén avalado pola contorna metropolitana na que se sitúa este complexo recreativo e deportivo, agora con vocación acuática, vantaxes que se verán incrementadas no futuro polas oportunidades que ofrecerá a chegada da alta velocidade e a proximidade á cidade para os visitantes”. O parque, engadiu, “terá un apartado en maiúsculas no catálogo de opcións de ocio non só para os ourensáns, senón tamén para todas aquelas persoas que se acheguen a Ourense desde calquera recuncho, por iso cualificamos este investimento como un proxecto estratéxico para a provincia”.

A visita ao complexo de Monterrei coincide coa licitación das obras de construción da primeira fase do parque acuático, cun orzamento de preto de 5 millóns de euros distribuídos en dúas anualidades (2021-2022) e unha duración estimada de 10 meses. Esta primeira fase inclúe un novo aparcamento, un edificio de acceso, zona de administración e oficinas, e vestiarios, así como unha área de xogos acuáticos infantís. Xunto coas zonas de lecer e as novas instalacións de saneamento e abastecemento, tamén se reformará a zona das piscinas, aproveitando os vasos existentes e incorporando novas funcionalidades e tobogáns. Logo da posta en marcha desta primeira fase, que estará lista no verán de 2022, chegará as seguintes partes do proxecto, coa creación dun río lento que estará rematado no verán de 2023, e a continuación a terceira e a cuarta fases correspondentes ás zonas de adrenalina e multiaventura, que estarán finalizadas no verán de 2024.

10 millóns de euros

A reforma do complexo deportivo de Monterrei conta cunha zona deportiva e unha zona acuática como dúas partes diferenciadas e independentes. O orzamento total é de preto de 10 millóns de euros, cofinanciados ao 50 % entre Xunta de Galicia e Deputación de Ourense. As novas instalacións permitirán ampliar a actual oferta deportiva e, sobre todo, acadar a súa desestacionalización dando servizo os 365 días do ano.

Cabe apuntar que hai tres meses inaugurouse a fase deportiva do complexo, que incluíu a construción dun pump track indoor para bicicleta BTT e deportes urbanos, ademais dunha pista polideportiva descuberta, unha pista de tenis cuberta e outra descuberta, dúas pistas de pádel cubertas e outras dúas descubertas e a ampliación da cuberta da pista de atletismo.