O Ourense Envialia rescata un empate in extremis ante o STV Roldá

Ao catro minutos de partido, unha boa presión de Toñi obrigou a Sara Moreno a ceder, coa mala sorte de que acabaría marcando o seu propio gol. O Envialia optou por aumentar a intensidade do seu xogo en busca do empate. Cando parecía que o empate estaba máis preto, nun envío longo, Mayte Mateo enfrontouse a Vane para remontalo desde abaixo e marcar o 2 a 0.

A mediado do período, Chiky non aproveitou un un contra un contra. Almudena. Nun erro no inicio da Almudena, o Envialia pechou diferenza coa vaselina de Jenny Lores. Nun gran movemento ofensivo, Carmen marcou no longueiro a pase de Lola, facendo o 3 a 1, resultado que levaría ao final do período.

Tres minutos despois da reanudación, Jenny Lores, roubándolle o balón á primeira liña baixo presión, conseguiu recortar diferenzas no luminoso. Laura cunha dereita potente acariñaba un novo gol local, as ourensás contaban con dúas chegadas moi perigosas de Sara Moreno e Jenny Lores que acariñaba o empate. O paso dos minutos obrigou ao Envialia a arriscar máis no campo, ata ter que apostar polo partido a cinco ou tres minutos do final con Jenny Lores. Nunha xogada eléctrica de cinco nun saque de banda, Sara Moreno logrou o empate in extremis.