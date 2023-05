O Ourense Envialia remata a racha de derrotas a costa do Rayo Majadahonda

Cun gol temperán de cabeza de Sara Moreno dentro da área, aproveitando un balón longo, comezaba a aposta clave para a salvación do Rayo Majadahonda ante un Ourense Envialia que buscaba volver á senda da vitoria. Pouco despois, un remate ao poste dos orensáns puido aumentar a súa renda, ante un cadro raiista que tentaba desfacerse do dominio local. Aos seis minutos, Candela dentro da área culminou unha rápida triangulación ofensiva de Envialia a pase de Chiky dende a banda esquerda.

O equipo Majariego entrou no partido cun disparo afastado de Moni desde a banda dereita antes do medio do período. Nunha contra galega, Sara Santos comezou a xogada e o seu disparo foi repelido por Lauri pero na segunda instancia Cèlia marcou o 3 a 1. Nunha perda de balón por parte do Rayo, Zaide habilitou a Sara Moreno dentro da área para que tras regatear por riba Lauri marcou o gol.cuarto gol local. As locais encarrilaron o choque cun gol de Chiky que aproveitou un balón solto tras o seu propio remate de cabeza inicial no longueiro.

O segundo acto comezou cun novo gol local, obra de Marta nunha xogada persoal tras roubar o balón no medio campo. O Raio non colapsaba e Peque tivo unha clara ocasión que solucionou Uxía. Nunha perda de balón cando o Raio deixaba o balón, Sara Santos marcou o sétimo gol do Ourense, que obrigou ás Majariegas a arriscarse co xogo de cinco, co que lograron recortar cun gol de Coral ao pao afastado, afianzando un Tiro central dende a banda contraria de Pitxi. Desde o seu propio campo, Lauri marcou o terceiro para o Raio, unha vez que o Envialia optou polo xogo de cinco, do que pouco despois desisteu. A última hora, a vaselina Iria Saeta culminou unha rápida contra dirixida por Sara Santas, para establecer o definitivo 8 a 3.