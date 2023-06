Ourense acollerá o próximo Foro MICE España

A provincia de Ourense foi o escenario elixido para acoller, a vindeira semana, unha nova edición do Foro MICE, o encontro de profesionais do sector que participarán nunha intensa xornada de networking e presentacións co talento, a cadea de valor e as experiencias como os eixos principais dunha cita na que se abordarán diferentes aspectos arredor de asembleas efémeras, a restauración, as ferramentas dixitais ou a comunicación.

O encontro, organizado co apoio de OPC Galicia, conta coa colaboración da Deputación de Ourense, o Instituto de Desenvolvemento Económico de Ourense e a Axencia Galega de Turismo.

O foro celebrarase o vindeiro mércores 7 de xuño no Pazo de Toubes (Cenlle), xoia do patrimonio rural de 1742 en pleno Ribeiro, que servirá de escenario para a segunda reunión anual do Foro MICE, unha iniciativa da Federación OPC España e ICCA, que actualmente federa a 11 asociacións do ecosistema MICE e que ten como obxectivo "ser o interlocutor sectorial de referencia e dar visibilidade á industria de congresos, encontros, incentivos e eventos".

Precisamente, no marco desta celebración, a xerente do Inorde, Emma González, será a encargada de descubrir todo o potencial que a provincia de Ourense ofrece para o turismo de negocios a través da xornada ourensá diferenciadora. Enoturismo e termalismo: atraccións MICE.

Neste sentido, Emma González afirmou que a celebración do Foro MICE España na provincia de Ourense “xerará unha gran notoriedade en todo o país entre a industria do sector, xa que o Foro MICE integra a todas as asociacións de España que traballan nel. Ademais, permitiranos mostrarlles de primeira man un destino como o noso que denota autenticidade cunha marcada tendencia orientada a eventos que buscan a sustentabilidade, a conexión coa natureza, ou o patrimonio, nos que a provincia de Ourense ofrece múltiples opcións”.

Emma González lembrou que a chegada da Alta Velocidade “permítenos ser un destino moito máis competitivo neste segmento no que levamos máis de dous anos traballando, conscientes de que é o sector con maior potencial de crecemento e economía. impacto na nosa provincia".

Por iso, dende a deputación “vimos participando en foros e encontros b2b de referencia nacional no eido MICE, poñendo en marcha un directorio dixital de lugares singulares de Ourense, creando material promocional, e agora centrámonos na captación de prescriptores aos nosos territorio para que poñan a proba a capacidade que ten Ourense para acoller os seus eventos”, engadiu o xerente do Inorde.