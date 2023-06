O Ourensán Abrahán Vázquez imponse no inicio do campionato galego de montaña

Vázquez mantivo unha fermosa loita con outro ourensán, Jorge Fernández, que finalmente foi segundo clasificado no cómputo xeral da proba.

O terceiro escalón do podio foi para Alexis Vieitez, nun debut cheo de problemas mecánicos no espectacular Celtic. Alfonso “Pisko” Ventín aos mandos do Yacarcross foi cuarto clasificado e Jesús Pombo, na estrea do fermoso Tatuus FR, quinto. O do fórmula foi a sensación do inicio do certame, nunha carreira que se tomaron como toma de contacto co monoplaza.

Sexto clasificado e primeiro da categoría de carrozados foi Jorge Pérez Alonso, aos mandos do Porsche 991 GT3 Cup. Precisamente na categoría de carrozados o segundo clasificado foi Manuel Senra co Peugeot 306 Maxi e terceiro o ourensán Javier Carballo, co Ford Escort MkI. O seu irmán Juan Manuel Carballo, foi cuarto clasificado desta categoría no Fiat 131 Abarth.

A seguinte data do certame autonómico será na primeira fin de semana de xullo coa celebración da Subida a Pontenova.

RAMILO, LÓPEZ, RODRÍGUEZ E CASTRO VENCEN NO AUTOCROSS DE CARBALLO

Auto Cross O Castro | onda cero

O Campionato galego de autocross voltou ao circuito de Carballo cunha emocionante xornada de competición na que os vencedores foron Javier Ramilo, Jon Ander López, Iago Rodríguez e Martín Castro.

Terceira proba puntuable para o certame, con case medio cento de inscritos e abundante público en todo o treito, especialmente nas finais. En menos de 1,600 centímetros cúbicos o triunfo foi para Martín Castro, seguido de Isaac Calvo e Rubén Uzal. Jon Ander López sumou un novo triunfo na categoría de máis de 1,600 centímetros cúbicos aos mandos do Citroën Saxo VTS. Completaron o podio da carreira Antonio López Lence e Jesús Santos.

Na modalidade de carcross júnior, primeiro posto para Iago Rodríguez con Diego García e Daniel Gayoso. Por último, Javier Ramilo impúxose na concurrida categoría de carcross, cunha vantaxe de máis de cinco segundos sobre Sergio Suárez e Antón Muiños.

A seguinte data do calendario autonómico será no mes de xullo con motivo da celebración do Autocross do Xacobeo