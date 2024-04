Obras de mellora da eficiencia enerxética do túnel de Folgoso na Cañiza

A Consellería de Transportes e Mobilidade Sostible formalizou por 4,7 millóns de euros (IVE incluído) as obras de fomento do aforro e a eficiencia enerxética no Túnel de Folgoso, situado entre os puntos quilométricos 277,6 e 281,9 da autovía A-52, no termo municipal da Cañiza. (provincia de Pontevedra). O anuncio correspondente publicarase no Boletín Oficial do Estado (BOE)

Estas actuacións enmárcanse na Estratexia de Eficiencia Enerxética da Rede de Estradas do Estado (RCE), que busca reducir o consumo enerxético e as emisións ata un 50% ata 2030.

Para iso contempla, entre outras medidas, a modernización dos sistemas de iluminación en túneles e tramos ao aire libre, onde se implantarán sistemas intelixentes de xestión da iluminación e se fomentará o cambio de luminarias de vapor de sodio de alta presión mediante tecnoloxía LED, así como o despregamento de sistemas intelixentes de xestión da iluminación.

Así, España aliñase cos obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), que contempla investir 302 millóns de euros de fondos europeos NextGenerationEU en actuacións de sustentabilidade e eficiencia enerxética e actuacións contra o ruído na Rede Viaria do Estado. Neste sentido, as actuacións no túnel de Folgoso son financiadas con estes fondos europeos.

Os traballos a realizar serán: