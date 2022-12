Os novos ecobarcos unirán os balnearios coas vilas cercanas

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, presentou en Arnoia as dúas novas embarcacións ecolóxicas adquiridas pola Deputación para uso turístico na comarca do Ribeiro -a "Treixadura", entre os encoros de Castrelo e Frieira- e no Xurés -a “Clamadoira”, no encoro das Conchas-. Unha actuación enmarcada no Plan de Sostibilidade Turística en “Ourense Termal” e que prevé a incorporación de dúas novas embarcacións para a provincia o vindeiro ano.

“É unha forma máis de entender o termalismo”, dixo Manuel Baltar, quen afirmou que os novos eco-barcos son “un fito máis para o desenvolvemento da provincia de Ourense e que nos diferencia como o territorio con maior potencial termal de Europa. ". Unha actuación, engadiu, "planificada desde a colaboración pública, de acordo coas administracións central, autonómica e provincial".

Manuel Baltar destacou que a partir da vindeira primavera e ata o outono as embarcacións ecolóxicas do Ribeiro e As Conchas ofrecerán ao visitante un servizo máis, “pero aínda haberá máis iniciativas mentres sigamos planificando novas liñas de desenvolvemento e actuacións que seguramente serán un éxito, como o destes barcos”.

Para Emma González, a diferenciación da oferta é un dos aspectos máis destacados deste novo servizo, xa que se están tramitando ante a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil os correspondentes permisos para a instalación de pantaláns, “para que se poidan planificar rutas complementarias a partir de os balnearios para que o turista visite os recursos das comarcas”.

Os obxectivos específicos desta actuación son a creación dun sistema de mobilidade turística sostible, reforzando así o alicerce da sustentabilidade do Plan; o incremento das actividades complementarias á oferta termal; promover a montaxe de produtos turísticos; y Incremento da estadía media no destino.

Barcos sustentables

Os dous ecobarcos adquiridos pola Deputación de Ourense, construídos integramente en Galicia, están especialmente pensados ​​para destinos sustentables, explicou José Ballester. Cunha capacidade máxima de oito prazas e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, estas embarcacións contan con propulsión eléctrica, “o que evita a emisión de contaminantes á atmosfera e o ruído, ademais de xerar pequenas ondas para protexer as marxes dos ríos debido a iso. está navegado e respecta a práctica do remo”.

A presentación das dúas embarcacións ecolóxicas enmárcase no "fam trip" que están a realizar estes días representantes de federacións deportivas de diferentes disciplinas na parte "sport trip" e axencias asociadas a facultades de medicina ou compañías de seguros e colectivos relacionados co promoción da saúde, no apartado “viaxe médica”.

Os representantes institucionais participaron na viaxe en barco ecolóxico xunto cos asistentes ao "fam trip", que hoxe, no seu último día en Ourense, tamén visitaron as instalacións do club náutico de Castrelo de Miño, visitaron o balneario de Arnoia e realizaron un actividade en bicicleta eléctrica.

No marco do Plan de Sostibilidade Turística "Ourense Termal", unha das actuacións contempladas para a súa execución ten por obxecto a creación de "Redes Transversais de Información e Coñecemento: Prescriptores Estratéxicos para unha Maior Competitividade". Por iso, esta actuación céntrase en dous sectores que se consideran estratéxicos para o desenvolvemento turístico da provincia: o sanitario e o deportivo.

Este plan é froito dun convenio de colaboración entre a Deputación de Ourense, a Axencia Galega de Turismo e a Secretaría de Estado de Turismo, a través do cal se investirán máis de 3 millóns de euros entre 2022 e 2024, para lograr a transformación competitiva dos 15 concellos rurais termais de Ourense.