Manuel Cabezas:"Eu non veño a facer política, Veño a facer xestión"

“Nós soubemos facer unha primeira transformación en Ourense e o que pretendo a partir de maio de 2023 é facer unha segunda gran transformación do cidade”, subliña Manuel Cabezas, quen reflexiona sobre a necesidade de armar unha nova proxecto da cidade: “É completamente necesario. Houbo e volverá ter"

O candidato popular á alcaldía de Ourense plantexa a importancia de recuperar o orgullo de ser ourensán: “Entre 1995 e 2007, en Ourense Estabamos orgullosos do progreso e progreso da nosa cidade. Leste O orgullo da cidade é necesario e é fundamental recuperalo”

Manuel Cabezas destaca no vídeo a importancia de conseguir a maioría absoluta o 28 de maio de 2023: “En Ourense puidemos facer o que fixemos porque tiñamos maioría absoluta. Só iso debe entender o ourensán dende este posto podemos facer cousas por Ourense. Porque podes acertar ou perder, pero para avanzar, progresar e levar a cabo o seu proxecto de cidade é necesaria esta maioría absoluta”

Completa a mensaxe definíndote como líder de xestión: “Eu non veño para facer política, veño para facer xestión, que creo que é o que creo que souben facer. Veño traballar por unha cidade que necesita moita xestión, para recuperar o perdido e seguir adiante no futuro. Vou facelo de novo. Desde a xestión, e non desde a política, volveremos transformar Ourense"