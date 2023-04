Manuel Cabezas: "Imos facer a segunda gran transformación do Ourense"

Manuel Cabezas explicou que as catorce áreas están pensadas para estar dirixidas por un concelleiro “que xestiona e se responsabiliza das súas competencias, fundamental para desenvolver un posto de traballo estable e eficaz durante catro anos”.

A súa proposta, un documento vivo que se pode nutrir de novas achegas, “nace de ter escoitado a moitos colectivos e persoas que nos presentaron as súas ideas, como fixeron os mozos de Novas Xeracións”. O proxecto, detallado en formato desplegable, “non quedará en papel; estaremos en 15 espazos da cidade, explicándoo cara a cara coa xente”.

O candidato defendeu que os investimentos nas cidades, ademais de satisfacer as necesidades dos cidadáns, deben ir dirixidos a xerar emprego e actividade económica, “non só estacional senón ao longo do ano”. Este plan, insistiu, "farase si ou si, porque se fará con recursos propios, os que existen, e coa axuda doutras administracións".

Manuel Cabezas | onda cero

Manuel Cabezas sitúa o termalismo como obxectivo fundamental e prioritario que ten Ourense. Os primeiros obxectivos son reconstruír A Chavasqueira, reabrir a piscina termal das Burgas e facer que o concello participe de forma decidida na xestión termal da Xunta coa oficina que abrirá a capital. “Temos que garantir que calquera investidor que queira levar a cabo un proxecto termal pense en Ourense, ofrecendo seguridade xurídica cun PXOM aprobado ou modificación puntual e con todo o apoio municipal”.

Ourense é unha cidade de ríos e pontes e o candidato propúxose adecuar e conectar as marxes coa construción de dúas novas pasarelas, xunto á Chavasqueira e a de Outariz, “que facilitarían a comunicación dos ríos co medio natural. e ampliar os 17 quilómetros actuais camiños". Tamén propón unha nova ponte sobre o Miño que conectaría a zona do Conservatorio Superior de Música con Peluquín, conectando coa circunvalación norte e coa futura estrada Ourense-Lugo. "Ourense. tamén pode ser interesante polas súas pontes, por iso traballaremos para que a flamante ponte teña unha imaxe máis atractiva”.

Manuel Cabezas fixo fincapé en cuestións como o benestar social e a sanidade, “onde o concello debe poñerse máis que nunca ao lado das persoas que o necesitan”. O chamado terceiro sector, apuntou, “tamén ten que prestar atención ao mundo da discapacidade”. Tamén destacou o amplo capítulo dedicado á Cultura, con 12 iniciativas “que pretenden recuperar unha das actividades máis atacadas polo actual equipo de goberno”.

En infraestruturas e mobilidade referiuse ao soterramento da avenida Otero Pedrayo, no tramo comprendido entre o campus universitario e a parcela onde se construirá o futuro edificio administrativo da Xunta; tamén dende a avenida do Pardo de Cela dende a Audiencia ata o pavillón polideportivo dos Remedios, creando así un espazo humanizado no entorno da Ponte Romana. “Construiremos en colaboración coa Xunta unha nova vía alternativa a Marcelo Macías”.

“Aposta polo futuro” de Manuel Cabezas inclúe a humanización de rúas como Progreso, que cobrará protagonismo co futuro hotel balneario no edificio da Deputación, ou a peonalización da contorna do Parque de San Lázaro.

O candidato propuxo un plan de rehabilitación integral do centro histórico, recuperando a oficina técnica de xestión para o desenvolvemento do PERI que axude a promover a vivenda, a actividade comercial e o turismo, cunha primeira medida como a peonalización e unha maior seguridade cidadá.

O deporte tamén será un eixo importante, con novos complexos deportivos en Oira, Montealegre e Mariñamansa, tratando así de dar resposta á falta de instalacións deportivas. Para que a cidade avance tamén hai que potenciar a actividade empresarial, por iso Manuel Cabezas defende tamén unha correcta ordenación do territorio e coa sustentabilidade como eixo de cada actuación en contornas como Seixalbo, As Coiñás, Quintela de Canedo ou Santa Mariña. .

Non faltaron as referencias ao candidato urbanístico, “coa urxente necesidade de aprobar un PXOM”, así como a outros capítulos incluídos na súa “Aposta de futuro” como o turismo, a promoción económica e o emprego; medio ambiente; eficiencia enerxética; xuventude; e perímetro rural.