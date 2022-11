Nun encotro coas Novas Xeneracións Cabezas comprometese a constuir un Ourense “xoven e dinámico”

Manuel Cabezas mantivo un encontro en Montealegre con membros das Novas Xeracións do PP na cidade. O dirixente popular da capital e candidato á alcaldía en 2023 trasladou a súa aposta por unha cidade "moderna e dinámica", construída a través de "políticas que sitúen aos mozos no centro".

“A política actual adoita deixar aos mozos nun segundo plano. Unha situación agravada na realidade municipal desta cidade”, remarcou Manuel Cabezas, quen situou como “extremadamente necesario” desenvolver dende a Deputación novas liñas de actuación en ámbitos como “a cultura, o medio ambiente, os servizos públicos ou tecer colaboracións con outras administracións para desenvolver políticas de emprego xuvenil e vivenda pública”. Nesta liña, será clave, explicou, “a recuperación do casco histórico en colaboración coa Xunta de Galicia para que os mozos teñan a posibilidade de acceder á súa primeira vivenda e, ao mesmo tempo, avancemos na promoción desta zona de a cidade".

Todas estas liñas de actuación, reclamou Cabezas, "xa foron consideradas prioritarias durante os tres mandatos nos que gobernamos Ourense con maioría absoluta, pero lamentablemente despois, como outros, foron esmorecendo".

Nunha mensaxe optimista, Cabezas situou a Ourense nun punto de inflexión para avanzar cara á súa “segunda gran transformación”: “Vendo todo o potencial sen aproveitar que ten Ourense, estamos preparados para construír un novo modelo de cidade para recuperar e potenciar a liña de progreso que todos merecemos". Porque esta cidade, reclamou o candidato á Alcaldía en 2023, “teno todo para ser unha capital moderna, humana e sostible. E neste camiño os mozos son imprescindibles. Antes das eleccións, o 28 de maio e, sobre todo, despois, sendo parte fundamental para conseguir o Ourense que queremos”.

O encontro no Botánico de Montalegre enmárcase nos encontros que Manuel Cabezas está a desenvolver con todo o tecido asociativo da cidade, dentro do seu proceso de escoita activa para rematar de perfilar o novo modelo de cidade para o mandato 2023-2027. Ademais das Novas Xeracións do PP de Ourense, o candidato popular mantivo esta semana reunións cos veciños de Santa Mariña, Rairo e O Polvorín.