Manuel Baltar destaca a grandeza de Eduardo Barreiros

Manuel Baltar destacou na presentación do libro, editado pola Fundación Eduardo Barreiros, o valor da figura de Eduardo Barreiros (1919-1992): “Hai moi poucas biografías na Europa do século XX á par dun home capaz, de a súa aldea de Gundiás, para acabar sendo unha peza clave na industrialización de España, con ferramentas como a fábrica de Villaverde ou a posta en marcha do parque empresarial de San Cibrao”.

“O 24 de outubro Eduardo Barreiros cumpriría 103 anos. E cumpriraos. Porque é pasado, presente e futuro. Un referente para todos, ao que é unha obriga colectiva seguir lembrando e homenaxeando a través de proxectos como bautizar co seu nome, a petición da Deputación de Ourense, o Centro de Innovación na Formación Profesional”, sinalou o xefe do Goberno. na súa intervención provincial, que o definiu como “un xigante, un exemplo que sempre quedará porque todos os ourensáns somos varredores”.

Manuel Baltar tamén destacou a traxectoria de Mariluz Barreiros, unha muller "valente e de personalidade", que recibiu o premio Ourensanía e que día a día "reivindica coa Fundación Eduardo Barreiros a memoria dun dos empresarios máis importantes da Europa do século XX. ".

Mariluz Barreiros: "É un verdadeiro orgullo ter a Eduardo Barreiros como pai, avó ou bisavó"

Na súa intervención, a presidenta da Fundación Eduardo Barreiros explicou que o obxectivo deste libro é “dar a meu pai como exemplo para as novas xeracións, símbolo de tenacidade e espírito emprendedor”. E faino, explica, cunha linguaxe didáctica e motivadora, pensada para todas as idades.

“Eduardo Barreiros”, explicou Mariluz Barreiros, “era un home sinxelo, xeneroso e humilde, que avanzou con constancia e capacidade de risco. É un verdadeiro orgullo telo de pai, de avó ou de bisavó”. Mariluz Barreiros estivo acompañada no Centro Cultural Marcos Valcárcel pola súa familia. O seu neto Diego Gómez-Monche -bisneto de Eduardo Barreiros-, pechou a presentación do libro destacando a influencia familiar de Eduardo e a da súa avoa Mariluz.