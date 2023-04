Manuel Baltar: "A cultura é en si mesma unha definición da provincia de Ourense"

Manuel Baltar abriu o encontro "Desenvolvemento territorial a través da cultura", ao que asistiron o director do Museo Picasso de Málaga, José Lebrero; o director do Festival de Cine de Málaga e o director xerente do Teatro Cervantes de Málaga, Juan Antonio Vigar; e a responsable cultural ourensá Cecilia Pereira.

No inicio do acto, co que a organización da Semana ICC incidiu na xestión cultural e as políticas culturais como motor de desenvolvemento, o presidente da Deputación de Ourense destacou a importancia da cultura na propia identidade da provincia: “A cultura é, en si mesma, unha definición de Ourense, un territorio apoiado e impulsado pola creatividade e o talento”.

Na súa intervención, Manuel Baltar repasou algúns dos fitos culturais da provincia, dende o patrimonio histórico ata infraestruturas de referencia como o propio Centro Cultural Marcos Valcárcel ou o Teatro Principal, pasando por actores como a Real Banda de Gaitas, eventos como o Internacional Festival de Cine de Ourense e a ICC Week ou novas ferramentas como a Ourense Film Commission.

"Escribimos cultura con maiúsculas: é o noso pasado, o noso presente e o noso futuro", dixo o presidente da Deputación sobre "este gran factor diferenciador nunha provincia con Alta Velocidade, con termalismo, con Vía da Prata, con cruz. -potencial fronteirizo e cun enorme potencial de desenvolvemento. Sabemos onde queremos chegar e nese camiño a cultura é decisiva”.

Inauguración de la novena edición de la ICC Week | onda cero

O peso específico da xestión cultural e o seu papel na articulación do territorio

Na conversa, moderada pola xornalista cultural Marta Gómez, os relatores explicaron a súa visión da xestión cultural e como contribúe a articular o territorio, antes de levar a cabo un debate final arredor das ideas transversais expostas e de cuestións como o centralismo e as periferias culturais. , diversidade, sustentabilidade, transformación dixital ou novas expresións culturais.

O director do Festival de Cine de Málaga e director xerente do Teatro Cervantes de Málaga, Juan Antonio Vigar, destacou a importancia da planificación estratéxica da cidade -"desde 1992 comezamos a traballar nesta dirección"- e repasou a evolución do Festival de Cine Cine. de Málaga. “Os proxectos culturais, cando están ben construídos, poden ser moi rendibles para o territorio”, resumiu Juan Antonio Vigar.

O director do Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, afondou na importancia para o territorio desta infraestrutura cultural, inaugurada en 2003 e actualmente o museo máis visitado de Andalucía. “Ademais dun bo financiamento, os modelos de éxito cultural tamén poden funcionar, como neste caso, por vontade dunha persoa -Christine Ruiz-Picasso, viúva do fillo maior do artista-”, reflexionou Lebrero antes de lanzar unha reflexión: “A nosa país ten un patrimonio moi complexo e temos a obriga de defendelo e promovelo. Pero cando é maior, o que fai Málaga é unha aposta pola modernidade”.

Pola súa banda, Cecilia Pereira -experta en arte e con fitos na súa traxectoria profesional como comisaria do Xacobeo 2122- repasou a evolución histórica do Xacobeo e sinalou a súa importancia como "tractor do turismo galego" e promotor do territorio, con especial énfase no rural. Pereira coincidiu en sinalar a importancia da planificación cultural e destacou o papel das administracións públicas e da sociedade civil na promoción e desenvolvemento de iniciativas do poder do Camiño de Santiago.

Segunda xornada: a industria da moda e concerto de Teo Cardalda e Sole Giménez

Na segunda xornada da ICC Week, o Marcos Valcárcel acollerá a partir das 20:00 horas o encontro “Moda e economía creativa: como a industria da moda pode impulsar o desenvolvemento económico e cultural”. Na cita, con entrada gratuíta, asistirán o deseñador e CEO de Devota & Lomba, Modesto Lomba; a directora e consultora en moda e sustentabilidade Charo Izquierdo; o deseñador ourensán Jorge Álvarez e a directora da Asociación de Creadores de Moda en España (ACME), Pepa Bueno.

Dende a organización da ICC Week explican que “a sustentabilidade, a inclusión e a diversidade, a ética laboral, a innovación tecnolóxica e o comercio electrónico constitúen algúns dos principais temas para a industria da moda en 2023”. Cuestións, subliñan, "transversais a todas as industrias culturais, por iso propoñemos crear un diálogo interseccional (...) arredor de grandes retos e, polo tanto, de oportunidades extraordinarias para o que sempre fixeron as industrias culturais: unir a creatividade artística co impulso innovador que alimenta o motor de calquera industria con futuro”.

E ás 21.30 horas, Teo Cardalda e Sole Giménez protagonizarán un concerto no Teatro Principal da cidade. Ambos artistas, referentes da música pop española das últimas décadas, repasarán algunhas das cancións máis emblemáticas da súa carreira antes de presentar "Agua soy", o videoclip da canción -composta por Cardalda- rodado en diversos puntos da provincia con o apoio da Deputación no marco do seu Bicentenario.