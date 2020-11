Máis de douscentos autónomos colapsan a capital en apoio do sector hosteleiro

Unha caravana de coches e camións colapsou esta mañá as ruas da capital ourensá en apoio do sector hosteleiro. A mobilización, que partiu da explanada do recinto feiral de Expourense, foi impulsada dende a Asociación de autónomos (AUPA) e secundada por varias asociación de hosteleiros da capital que reclaman “axilidade e concreción” nas axudas comprometidas pola administración.

O colectivo rematou a protesta cun acto diante da subdelegación do goberno de Ourense na que deron lectura a un comunicado no que cuestionaron os criterios que levaron ao peche dos establecementos e convertilos nun dos sectores máis castigados pola pandemia. Os empresarios da hostelería ourensá agardan que o Concello de Ourense tome tamén medidas relativas á supresión de taxas ou impostos.