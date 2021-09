Mais de 800 persoas gozaron este verán de vacacions en familia

A conselleira de Política Social, Fabiola Garcia, sinalou que máis de 800 persoas gozaron este verán dunhas vacacións en familia nas residencias públicas do Carballiño e de Panxón, en Nigrán. Esta mañá aproveitou a súa visita ao centro ourensán para conversar e coñecer as experiencias dalgunha das familias participantes. Este programa emblemático tivo que ser suspendido o ano pasado por mor da covid-19. Neste 2021 retomouse con todas as precaucións e con máis facilidades ca nunca para as familias que máis o necesitan: as numerosas, as monoparentais, as de acollida e as vítimas de violencia de xénero. Como novidade todas elas tiveron prioridade en todas as quendas ofertadas.

Fabiola García | onda cero

Así mesmo, Fabiola García fixo fincapé en que os participantes contaron con todas as garantías e medidas de seguridade. Para iso, foi necesario facer reducións de aforo, ofertar a metade de prazas que durante un ano normal, realizar test aos usuarios á súa entrada á residencia e reforzar as medidas hixiénico-sanitarias.