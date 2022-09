Maikel Delacalle e Mago de Oz actuarán proximamente na cidade de Ourense

O alcalde Pérez Jácome avanzou a actuación en Ourense de Maikel Delacalle. O compositor e cantante de música urbana estará o día 24 de setembro, ás 20:30 horas no Auditorio, con prezos populares, de 12, 10 e 8 euros. As entradas poderanse adquirir en Natural de San Isidro, Tenerife, Maikel DelaCalle (1994) pronto soubo que o seu camiño estaría ligado á música urbana. Pertencente a unha familia humilde, o cantante tinerfeño atopou nas cancións a forma de expresar os seus sentimentos e vivencias en temas que se converteron en grandes éxitos sobre todo entre o público novo español e tamén suramericano.

Maikel Delacalle consegue chegar a millóns de persoas grazas a diferentes episodios no seu perfil de Facebook, onde converte grandes éxitos do momento en versións persoais, co seu estilo propio que rapidamente engancha a todos aqueles que o coñeceron nestas pezas audiovisuais a través das redes sociais. En 2016 publica ‘Ganas’ e ‘Or Nah’, dous traballos musicais que superan os tres millóns de reproducións no portal de vídeos YouTube e o último atópase entre os 50 máis virais de España.

Mago de Oz, no Halloween

Pérez Jácome comunicou tamén esta mañá que Mago de Oz actuará na cidade o día 31 de outubro, na Praza do Bispo Cesáreo, en concerto gratuíto, no Halloween de Ourense. Mago de Oz é unha das bandas de rock máis recoñecidas no noso país, logo dunha longa traxectoria de case 30 anos e unha ampla discografía formada por 20 discos, desde o inicial “Mago de Oz”, de 1994, até o último, por agora, “Ira Dei”, de 2019. O grupo percorre este ano España e América coa súa última xira, co título “Á abordaxe”.

