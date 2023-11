Ourense Provincia

Luis Menor compromete “con total convicción” o apoio firme da Deputación á UNED

O presidente provincial participou no acto de apertura do curso académico da Universidade Nacional a Distancia na provincia, no que por primeira vez participou o reitor da institución, Ricardo Mairal Usón, co que Menor Pérez mantivo unha recepción institucional no Pazo Provincial.

Óscar Gómez