Violencia de Xénero

Lorenzana situa a loita contra a violencia de xénero como eixo da Xunta para acadar canto antes que o número de víctimas sexa cero

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presentou no Parlamento as liñas estratéxicas do seu departamento para 2022 que sitúan a muller no centro e destinan 18 millóns de euros á loita contra a violencia de xénero. A Xunta lanzará o programa Emprega Muller, con 33,4M€ para favorecer a formación e o fomento do talento feminino no mercado de traballo. A Consellería destina o 4% do seu presuposto ao impulso da conciliación, da corresponsabilidade e da igualdade nas empresas.

Óscar Gómez