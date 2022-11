Juanjo Vilachá deixa de ser adestrador do Verín C. F.

O presidente de Verín, C. F., Juan Carlos Francisco, adiantou esta tarde a destitución do adestrador do club Juanjo Vilachá, despois de caer no mínima en A Moreira co anfitrión, Antela Fútbol Club. O adestrador do conxunto verinense, que pretendía renunciar ás súas responsabilidades en adiante o vindeiro domingo se non lograba a vitoria, aceptaba a decisión do presidente rojillo quen, tras a reunión coa súa xunta directiva xusto despois do partido no que caeron pola mínima en Xinzo de Limia, decidiron despedir o técnico.

O presidente, Juan Carlos Francisco, afirmou que “con moita dor, porque ninguén dúbida da capacidade, aptitudes e vontade de Juanjo, adoptamos unha decisión duro. O club entrou nunha dinámica negativa que hai que reverter e creo a chegada dun novo adestrador ao banco terá o efecto esperado. seino Juanjo deuno todo e desexámoslle o mellor persoal e deportivamente”. sinalou o responsable do club.