Identificado o presunto autor de vario lumes no concello de Calvos de Randín

Axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) da Dirección Xeral de Defensa do Monte, dependente da Consellería do Medio Rural, vén de identificar ao presunto autor de varios lumes na parroquia de Lobás, no concello ourensán de Calvos de Randín, ao longo deste mes de abril.

Despois dun traballo de investigación que comezou co primeiro dos lumes -o pasado 14 de abril-, e en colaboración cos axentes ambientais e bombeiros forestais do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF) que exercen as súas funcións nesa parte do territorio, conseguiuse recadar probas indiciarias suficientes para poñer a disposición xudicial ao presunto autor de varios incendios que afectaron, en total, unha superficie aproximada de 3 hectáreas.

O presunto autor é un varón veciño do lugar de Lobás, que provocara os lumes coa intención de queimar a vexetación no entorno das parcelas da súa propiedade. Unha vez rematadas as primeiras dilixencias serán remitidas ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1 de Bande.

A unidade UIFO ten abertas numerosas investigacións en lugares onde recentemente se detectou actividade incendiaria, nesa mesma zona da Limia e noutras zonas de Galicia. Unha das investigacións abertas por parte desta unidade de investigación de incendios forestais é a do incendio forestal que afectou recentemente o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés.