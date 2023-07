Homenaxe na Merca a Miguel Ángel Blanco no cemiterio de Faramontaos

“Un ano máis, acompañamos á familia de Miguel Ángel Blanco e de todos os que integramos este proxecto político que el defendeu. Mañá cúmprense 26 anos do asasinato que cambiou a historia de España e que converteu a Miguel Ángel nunha icona da liberdade, da concordia e do consenso”, sinalou esta mañá o líder dos populares ourensáns, Manuel Baltar, no cemiterio parroquial de Faramontaos.

“Hoxe estamos na Merca á beira de Miguel Ángel Blanco, á beira dos seus restos mortais e á beira dos restos mortais dos seus pais. Estamos aquí para mostrar o noso recoñecemento e admiración polo seu legado, que todos os demócratas debemos manter vivo no noso día a día”.

“O seu exemplo debe ser para todos nós un plus á hora de encarar a acción pública e privada. Porque sen dúbida, o seu carácter, a súa vitalidade, e esa forma tal vil de morrer por parte dos representantes de parte do peor da historia de España fixo que nacese esta figura, a de Miguel Ángel Blanco, parte fundamental da nosa identidade”, destacou Manuel Baltar.

“Seguiremos o exemplo de Miguel Ángel Blanco desde o Partido Popular, o partido no que el militou ata o último momento. Un exemplo que nos empuxa a continuar polo camiño dos ideais da convivencia, o pacifismo, a democracia e a liberdade”, remarcou o presidente provincial do PPdeOU.

Ana Belén Vázquez: "Non permitiremos que se faga unha actualización da historia á medida de Bildu"

“Cando Miguel Ángel Blanco foi asasinado marcounos a todos, cambiou todo. Todo o país implicouse, independentemente das cores políticas, como debería seguir sendo hoxe. Pero por desgraza, hoxe non é así”, destacou esta mañá a secretaria de Interior do Partido Popular, Ana Belén Vázquez.

“Cando profanaron a tumba de Miguel Ángel, en Ermua, ETA xa non mataba, pero seguía facendo dano ás vítimas e aos seus familiares. Por iso os restos de Miguel Ángel viñeron aquí, a este pobo de Ourense, para protexelos da barbarie que seguen sufrindo as familias das vítimas de ETA” .

Ana Belén Vázquez: “O Partido Popular non vai permitir o blanqueamiento de ETA, non vai permitir que se reescriba a historia de ETA, imos protexer ás vítimas. Por iso comprometémonos a que non imos permitir nin unha soa homenaxe máis aos etarras. Debémolo facer por Miguel Ángel Blanco e por todas as vítimas, que merecen o maior dos respectos despois de perdelo todo”.

“Foi moi doloroso ver como en plena pandemia os familiares dos terroristas podían visitar aos presos mentres nós non podiamos ir despedir aos nosos familiares ao hospital. Marimar Blanco non puido despedir á súa nai nin ao seu pai, tivo que esperar uns meses ata poder depositar os seus restos neste cemiterio. E mentres, o ministro Marlaska daba salvocondutos aos familiares de ETA”, lembrou a secretaria de Interior do Partido Popular.

“Por todo iso non imos permitir o blanqueamiento de ETA. E desde aquí, desde Faramontaos, dicimos a todas as vítimas que non están soas, que non imos permitir que se faga unha actualización da historia á medida de Bildu e, pola dependencia dos seus votos para manterse no poder, do propio Sánchez. Non o permitiremos, por Miguel Ángel, pola súa familia, polas vítimas e por tantos españois que no seu momento deron a cara. Xa abonda: o PP estará sempre á beira das familias. Non daremos nin un paso atrás por moito que o ‘sanchismo’ quéirao”, concluíu Ana Belén Vázquez