Greg Gantt ‘Jugador Estrella Galicia del Mes’

Al recibir el trofeo, Greg volvió a dar las gracias a los aficionados que han dedicado parte de su tiempo a darle el voto: “La verdad es que me sigue sorprendiendo que la gente, en mi primera temporada aquí, valore y aprecie hasta este nivel mi trabajo. Es cierto que he pasado un mes, el de diciembre, con más dificultades pero poco a poco y gracias al trabajo y el apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros, hemos sido capaces de encontrar situaciones que favorecen mi juego. Ahora lo importante no son mis números, nos toca volver a ganar y llevar al equipo al lugar que se merece por historia y afición.

Agradezco mucho este premio y ojalá el próximo, sea quien sea el que lo recoja, venga con muchas victorias debajo del brazo.” Así, Greg Gantt se lleva su tercer MVP del mes, estando también en el palmarés José Nogués, que consiguió el del pasado mes de diciembre.