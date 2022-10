Grandes resultados do Club ATHLOS na fin de semana

No torneo nacional senior de Ciudad de Toledo, o club Athlos consigue seis medallas unha de ouro, duas de plata e tres de bronce, o cal satisface as espectativas do Club, os xogadores que se desprazaron a Toledo foron: Dolores Sarmiento, Fco. Javier Galicia, Olalla Fernández e Julio Fernández. As medallas corresponderon:

OURO de Olalla Fernández no dobres feminino B2 xunto a Sandra Del Busto do CB Bianconero.

PRATA de Dolores Sarmiento no dobres feminino C1-C2 xunto a Ana Morandeira o Bádminton Club Coruña.

PRATA de Dolores Sarmiento no individual feminino C1.

BRONCE de Julio Fernández no individual masculino B2.

BRONCE de Julio Fernández no dobres masculino B2 xunto a Diego Freire do CB Cedeira.

BRONCE de Fco Javier Galicia e Dolores Sarmiento no dobres mixtos C1.

Os xogadores Sub 13/17 tamén se deprazaron a Oviedo para participar no Master N2 Sub13/17, donde consiguiron unha medalla de prata e duas de bronce

PRATA de Ana Nóvoa en individual feminino sub17.

BRONCE de Ana Nóvoa no dobres mixtos xunto a Rubén Comerón do CB A Estrada.

BRONCE de Adrián Seijo e David Casas no dobres masculino sub13.

Medalla de prata de Ana Nóvoa | onda cero

Neste fin de semana se celebrou no colexio Miraflores o Torneo Galicia TTR N7 SUB15/19, con un total de 10 medallas

OURO para Martina Llamas e Beatriz López no dobres feminino sub15.

OURO para Gael R. Santamaría no dobres masculino sub15 xunto a Iker Otero do Bádminton Suflenorsa As Neves

PRATA de Paula Casas e Lucía Cid no dobres feminino sub15.

PRATA de Eva Fernández e Emma Pedrera no dobres feminino sub19.

PRATA de Gael R. Pérez e Xoel Álvarez no dobres feminino sub15.

PRATA de Martina Llamas no individual feminino sub15.

BRONCE de Beatriz López no individual feminino sub15.

BRONCE de Emma Pedrera no individual feminino sub15.

BRONCE de Xoel Álvarez no individual masculino sub15.

BRONCE de Gael R. Santamaría no individual masculino sub15.