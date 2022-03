O goberno alemán rectifica ó alza o mínimo exento fiscal para o 2022

O PSdeG-PSOE de Ourense, a través da secretaría provincial de migracións informa de que o goberno alemán acaba de rectificar e corrixir á alza o mínimo exento fiscal para o ano 2022, que inicialmente estaba estipulado en 9.984 euros anuais. “Ante a subida de prezos e a inflación crecente, procedeuse a unha corrección á alza, subindo o mínimo exento para declarar en 10347 euros anuais”, explica o secretario provincial de migracións, Luís Gulín.

“Esta medida beneficia aos emigrantes retornados dese país, obrigados desde o ano 2015 en tributar un 5 por cento anual sobre as súas pensións xermanas que se cobran por primeira vez desde esa data”, apunta Gulín. Para o ano fiscal 2021 está establecido en 9744 euros anuais o mínimo exento para declarar. Desde a secretaría provincial de Migracións do PSdeG-PSOE de Ourense lémbrase unha vez máis que “tense en conta polo fisco alemán a totalidade dos ingresos que se declaran en España, por tanto inclúense tamén no cómputo as pensións españolas”.

De momento moitos dos emigrantes retornados de Alemaña están a recibir as liquidacións dos anos 2019 e 2020, dado que en Alemaña, por razóns do Covid 19, estableceuse un período especial de declaración de renda para o ano fiscal 2020 que finaliza en novembro deste ano 2022. “Por esa razón están a atrasarse as liquidacións do ano fiscal 2021”, indican dende á área de migracións do PSOE ourensán.

No momento de solicitar en España a devolución desas cantidades pagas a Alemaña por dobre imposición internacional, pode ser que a Axencia Tributaria solicite unha tradución xurada da correspondencia coa Facenda alemá. Esta mesma, a petición previa, envía gratuitamente en español un certificado dos anos fiscais abonados.

Desde a secretaría provincial de Migracións iniciarase nas próximas semanas sesións informativas en varios puntos da provincia de Ourense sobre declaración da renda 2021 para emigrantes retornados. “Con esta iniciativa quérese unha vez máis manifestar a competencia social do PSdeG-PSOE ante un colectivo que merece todo o respecto e consideración da sociedade galega”, finaliza Luís Gulín.