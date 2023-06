Vinos

Gala de entrega de premios do Consello Regulador

Concibido como un dos eventos de promoción máis importantes da D.O., celebrarase o día 28 en Santa Cruz de Arrabaldo co lema ‘Un proxecto para as persoas’. No transcurso da cerimonia coñoceranse os viños gañadores da Cata Oficial, e entregaranse os premios ás iniciativas e profesionais destacados do sector.

Óscar Gómez