Gabriel Alén salienta a gratuidade de todas as escolas infantís

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou, coincidindo co inicio do curso escolar, a escola infantil pública autonómica Antela, na cidade de Ourense, onde están a piques de principiar as obras de renovación do centro, nas que a Consellería de Política Social e Xuventude vai investir preto de 550.000 euros, ao abeiro dos fondos FEDER, co obxectivo mellorar a comodidade dos seus usuarios, 98 alumnos matriculados, e profesionais.

O delegado territorial explicou que se substituirá toda a cuberta e renovarase a fachada para garantir tamén un maior illamento do centro e a súa eficiencia enerxética. O pasado ano xa se levaron a cabo actuacións para mellorar a súa accesibilidade. Neste sentido, lembrou que a conciliación e a atención á etapa educativa de 0-3 anos é unha prioridade para o Goberno galego, como se vén demostrando nos últimos anos.

Gabriel Alén subliñou que desde 2016 puxéronse en marcha 95 casas niño, a maioría na provincia de Ourense, para facilitar a conciliación nos pequenos concellos do rural; tamén se impulsou o Bono Coidado que axuda a máis de 1.000 familias a contratar un servizo extraordinario de conciliación; a Tarxeta Benvida que ofrece unha axuda directa de entre 1.500 e 3.000 euros ao ano a máis de 70.000 galegos para facer fronte aos gastos do seu fillo; e a aprobación da gratuidade das escolas infantís para segundos fillos e sucesivos que se ampliará aos primeiros o vindeiro curso.

Gratuidade das escolas infantís

Sobre esta medida, o delegado territorial puxo en valor que no vindeiro curso académico 2022-23 Galicia converterase na primeira comunidade en facer gratuítas todas as escolas infantís, tanto as públicas autonómicas, como as privadas, as de iniciativa social e as municipais. Unha medida que beneficiará a máis de 30.000 familias de toda Galicia das que a provincia de Ourense conta con 2.538 prazas en escolas infantís, 480 en Puntos de Atención á Infancia e 220 en casas niño.