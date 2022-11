As farmacias de ourense súmanse a campaña "Haz Magia"

O que se recolla, ao amparo desta iniciativa, irá para promover a loita contra enfermidades raras e crónicas e promover a súa visibilidade entre a sociedade. O a tesoureira do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, Eugenia Díaz, participou no presentación desta campaña na provincia xunto co xefe do Servizo de Alertas Departamento Epidemiolóxico de Sanidade de Ourense, Ana Isabel González, e a directora Coidados de Fegerec, Carmen López.

Para Eugenia Díaz, a participación da comunidade farmacéutica nesta iniciativa, que celebrado todos os anos semanas antes da chegada do Nadal, é unha mostra súa vocación de coidado.

Vocación asistencial

"Esta vocación quedou perfectamente plasmada durante a pandemia, cando o as farmacias foron declaradas servizo esencial e permaneceron abertas dende o minuto un de confinamento para ofrecer información e dispensar máscaras e outros elementos de protección contra Covid-19”, destacou a tesoureira do COFO.

“Somos o colectivo sanitario máis próximo a moitos cidadáns, especialmente en unha provincia como a nosa, de gran pegada rural”, engadiu. "Por iso, queremos implicarnos en iniciativas como as que propón Fegerec: porque podemos axudar a previr e diagnosticar precozmente moitas enfermidades”, rematou.

11ª edición

No marco desta iniciativa de venda de doces solidarios, que en 2022 chega á súa XI edición, Fegerec comercializará máis de 24.000 unidades en toda Galicia de produto. Os bastóns de doce estarán dispoñibles non só en Farmacias: tamén en grandes superficies como Vegalsa-Eroski ou El Corte Inglés.