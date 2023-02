O Envialia vende cara a súa derrota contra o Melilla

O encontro comezou con dúas boas accións de Uxía e Sara Soares baixo os paus en dous ocasións en contra Cinco minutos despois, á volta da quenda, Sara Moreno atopou a Soares nunha clara oportunidade para os locais. O desenvolvemento do xogo foi moi equilibrado e ningún equipo conseguiu apoderarse do dominio. Iria Saeta, recentemente entrada no campo, estrelou un pase de Sara Moreno tiro ao pau xa superou a mediana do primeiro acto. Pasaron os minutos e nin un nin outro Conseguiron atopar o camiño cara á meta. Na recta final ambas as escuadras optaron por intentar imprimilo maior velocidade ao partido pero chegouse ao final do período sen tantos.

Na reanudación, Bía comezou estrelando un tiro ao poste para os melillenses, pouco despois foi Lydia a que se estrelou un remate no longueiro, ata que Juliana petou no pau lonxano tras un pase de Amandinha que marcara o primeiro gol do partido. O Melilla fíxose co ritmo do partido e conseguiu plantarse con perigo ante Uxía que sostia o Envialia.

Antes da metade do segundo acto, Candela tras roubarlle o balón a Vicky conseguiu conseguir un zapato para igualar. O equipo ourensán reaccionou e cambiou a dinámica no xogo. A tres minutos do final, Juliana en dualidade con Bía conseguía desequilibrar a balanza a favor das Melillenses tras unha gran xogada revirada, que obrigou ao Envialia a apostar polo xogo de cinco. O Melilla temporizaron as súas posesións e o contragolpe estivo a piques de pechar un partido no que os locais tiveron o empate nos últimos segundos nun espolón de Clara Fernández que non atopou obxectivo.

Ourense Envialia: Uxía; Marta, Chiky, Candela y Clara Fernández (quinteto inicial). También jugaron,

Zaide, María Arias, Jenny Lores, Sara Moreno, Cèlia Catà e Iria Saeta.

Melilla: Sara Soares, Amandinha, Bía, Juliana y Lydia (quinteto inicial). También jugaron, Vicky,

Jhennif, Ana Cunha, Thais y Nega.

0-1, min. 25 Juliana

1-1, min. 29 Candela

1-2, min. 37 Juliana