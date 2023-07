Más de uno Ourense

Entrevista Ciclo Cata Sonora con José Lameiras

O museo do viño de Ribadavia convírtese nestes dias do verán nun centro de promoción da cultura musical co "Ciclo Cata Sonora" que chega a sua terceira edición con artistas coma Inmaculate Fools, Victor Aneiros ou Paula Martíns . Conversamos con José Lameiras, un dos organizadores.